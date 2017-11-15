Президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом, сообщил в среду президент ЮАР. Судьба Мугабе остается неопределенной после событий, которые все больше напоминают попытку сместить президента, занимавшего свой пост на протяжении 37 лет.

Судя по сообщениям в соцсетях, обстановка в столице страны, Хараре, остается напряженной. Некоторые офисы и магазины закрылись раньше обычного.

Во вторник на улицах столицы Зимбабве появились танки, а накануне глава вооруженных сил страны Константино Чивенга предупредил, что он может «вмешаться», если Мугабе не прекратит попытки очистить партию ЗАНУ-ПФ от сторонников бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагвы. После увольнения вице-президента 5 ноября десятки людей были арестованы.

После этого заявления правящая партия обвинила Чивенгу в предательстве.

По словам аналитика Международной кризисной группы Пьера Пигу, события последних недель стали поворотным моментом в нарастающем кризисе.

«Очевидно, где-то должен был произойти надлом, в особенности на прошлой неделе и в последние дни, когда ситуация стала намного более напряженной, – отмечает он. – Чивенга обещал вмешаться, и, я полагаю, многие люди считали это блефом, не верили, что он вмешается, думали, что Мугабе по-прежнему в какой-то мере сохраняет контроль над ситуацией».

Эти предположения не оправдались, когда в среду на национальном телевидении появились военные.

«Мы хотим абсолютно четко дать понять, что это не военное свержение правительства, – заявил представитель армии генерал-майор С.Б. Мойо ранним утром. – То, что делают силы обороны Зимбабве, – это нормализация ухудшающейся политической и социально-экономической ситуации в нашей стране, которая, если ее не урегулировать, может привести к насильственному конфликту».

Военные называют свои действия «бескровной коррекцией». Аналитики оспаривают этот термин.

«На мой взгляд, ситуация имеет все признаки военного переворота, и как захват власти военными это неконституционные действия, – считает Пигу. – Силы безопасности пытаются завуалировать это самыми разными терминами, но по сути эта ситуация имеет признаки военного переворота, хотя, как мы знаем, перевороты могут быть самого разного калибра».

Вести от Зумы

Президент ЮАР Джейкоб Зума, возглавляющий Сообщество по развитию юга Африки, заявил, что разговаривал с президентом Робертом Мугабе, который дал понять, что находится под домашним арестом. ЮАР также поддерживает связь с силами обороны Зимбабве.

Когда Мугабе уволил Мнангагву, наблюдатели расценили увольнение как шаг к назначению жены Мугабе, Грейс Мугабе, вице-президентом. Это позволило бы первой леди стать главой государства в случае отставки или смерти ее 93-летнего мужа.

Правящая партия Зимбабве в среду сообщила в соцсетях, что Мнангагва вернется. Его местонахождение на данный момент неизвестно, хотя есть сообщения, что он находится в ЮАР.

«Ни Зимбабве, ни ЗАНУ не принадлежат Мугабе или его жене. Сегодня начинается новая эра, и товарищ Мнангагва поможет нам сделать Зимбабве лучше», – говорится далее в твите, опубликованном с аккаунта @zanu_pf, который ранее использовался для выражения позиции партии, однако подтвердить это заявление из независимых источников невозможно.

Вечером во вторник репортер «Голоса Америки» подвергся физическому нападению со стороны солдат в столице страны, пытаясь осветить события на государственной вещательной компании. Солдаты избили репортера и его коллегу из местных СМИ дубинками, забрали у репортера деньги, телефон и пресс-карту.

Очевидцы сообщают, что рано утром в столице слышали не менее трех взрывов и активную стрельбу.

Представитель Госдепартамента заявил, что США «призывают всех жителей Зимбабве к спокойному и мирному урегулированию споров, следуя демократическим, транспарентным и конституционным процессам для урегулирования разногласий».

Зума в своем заявлении также призвал к «спокойствию и выдержке», выразив надежду, что «события в Зимбабве не приведут к неконституционным изменениям в правительстве». Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также призвал проявить «спокойствие и выдержку», но в жестких выражениях отозвался о Мугабе.

«Всепоглощающей амбицией Мугабе всегда было лишить их выбора, – сказал он, выступая в Палате общин. – И эта палата всегда будет помнить все жестокие события, происходившие за 37 лет его правления. Выборы, которые он фальсифицировал, убийства и пытки его оппонентов, незаконный захват земли, спровоцировавший самую мощную гиперинфляцию в истории».

75-летний Мнангагва много лет считался вероятным преемником президента и пользуется серьезной поддержкой в армии. В то же время 52-летнюю Грейс Мугабе поддерживает молодежное крыло партии. Предполагают, что она устроила увольнение другого вице-президента, Джойс Муджуру, в 2014 году.