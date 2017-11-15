Президент Зимбабве Роберт Мугабе арестован военными

Правящая партия Зимбабве объявила в социальных сетях, что президент Роберт Мугабе и члены его семьи были задержаны вечером во вторник в результате событий, которые все больше напоминают попытку сместить давнего президента.

«Прошлой ночью первая семья была задержана и находится в безопасности. Это было необходимо ради конституции и нормального состояния страны», – говорится в твите правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ).

«Ни Зимбабве, ни ЗАНУ не принадлежат Мугабе или его жене. Сегодня начинается новая эра, и товарищ Мнангагва поможет нам сделать Зимбабве лучше», – говорится далее в твите.

Ранее этот аккаунт в Твиттере использовался для выражения позиции партии, но подтвердить это из независимых источников невозможно.

В твите упоминается недавно смещенный вице-президент Эммерсон Мнангагва, которого на прошлой неделе Мугабе обвинил в предательстве и заговоре с целью захвата власти. По состоянию на утро среды местонахождение Мнангагвы было неизвестно. Южноафриканские власти не подтверждают слухи о том, что он находится на территории соседней ЮАР, хотя члены влиятельной ассоциации военных ветеранов говорили журналистам на прошлой неделе, что он собирался отправиться в ЮАР, после того как покинул Зимбабве на прошлой неделе.

Эти слухи дополняют слова военных, произнесенные в ночь на среду после того как солдаты захватили государственное телевидение. Они заявили, что речь не идет о военном перевороте, и что Мугабе и его семья находятся в безопасности.

Однако ситуация в столице остается напряженной, в то время как зимбабвийцы внутри страны и за рубежом интересуются судьбой 93-летнего президента, правившего страной с 1980 года. Тогда экономика Зимбабве практически рухнула, и страна стала изгоем для Запада в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

«Мы хотим абсолютно четко дать понять, что это не военное свержение правительства, – заявил представитель армии генерал-майор С.Б. Мойо ранним утром. – То, что делают силы обороны Зимбабве, – это нормализация ухудшающейся политической и социально-экономической ситуации в нашей стране, которая, если ее не урегулировать, может привести к насильственному конфликту».

«Наши действия направлены лишь против окружающих его преступников, которые совершают преступления, приводящие к социальным и экономическим страданиям в стране, чтобы привлечь их к ответственности», – добавил генерал.

Ранее очевидцы сообщили о по меньшей мере трех взрывах и интенсивной стрельбе в столице страны Хараре в ночь на среду.

По словам очевидцев, военные автомобили и солдаты все еще были на улицах утром в среду, через несколько часов после захвата государственной вещательной компании ZBC. Местные жители сообщили, что вместо обычного выпуска новостей в 23 часа передавались музыкальные видеоклипы.

Представитель посольства США в Хараре сообщил «Голосу Америки», что улицы выглядят спокойными и подтвержденных сообщений о военных автомобилях нет. Посольство через свой сайт призвало граждан США «укрыться в местах проживания» и в среду работать из дома. Дипмиссия сообщила, что в ней будет работать минимально необходимый персонал и она будет закрыта для публики.

Посольство Канады сообщило через Твиттер о «возросшей военной активности» в Хараре в ночь на среду, но не вдавалось в подробности. Само посольство будет закрыто в среду.

Представитель Госдепартамента заявил, что США «призывают всех жителей Зимбабве к спокойному и мирному урегулированию споров, следуя демократическим, транспарентным и конституционным процессам для урегулирования разногласий».

Во вторник правящая партия Зимбабве обвинила командующего вооруженными силами в «предательском поведении», после того как он пригрозил вмешаться в политические дела страны.

Заявление партии ЗАНУ-ПФ появилось на фоне опасений, что военные, возможно, принимают меры по свержению Мугабе.

Очевидцы сообщали во вторник о танках и бронетранспортерах на дорогах вблизи столицы.

Вечером во вторник репортер «Голоса Америки» подвергся физическому нападению со стороны солдат в столице страны, пытаясь осветить события на государственной вещательной компании. Солдаты избили репортера и его коллегу из местных СМИ дубинками, забрали у репортера деньги, телефон и пресс-карту.

Нынешняя напряженность возникла на прошлой неделе, когда Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, обвинив его в предательстве и заговоре с целью захвата власти. Многие наблюдатели расценили увольнение как шаг к назначению жены Мугабе, Грейс Мугабе, вице-президентом. Это позволило бы первой леди стать главой государства в случае отставки или смерти ее 93-летнего мужа.

На пресс-конференции в понедельник глава вооруженных сил Зимбабве генерал Константино Чивенга предупредил, что он может «вмешаться», если Мугабе не прекратит попытки зачистить партию ЗАНУ-ПФ от сторонников Мнангагвы. После увольнения вице-президента 5 ноября десятки людей были арестованы.

В заявлении ЗАНУ-ПФ, выпущенном во вторник и подписанном секретарем партии по информации Саймоном Хайей, говорится, что высказывания Чивенги «явно рассчитаны на нарушение национального мира и стабильности» и нацелены на подстрекательство к мятежу и насильственному изменению конституционного порядка».

75-летний Мнангагва много лет считался вероятным преемником президента и пользуется серьезной поддержкой в армии. В то же время 52-летнюю Грейс Мугабе поддерживает молодежное крыло партии. Предполагают, что она устроила увольнение другого вице-президента, Джойс Муджуру, в 2014 году.