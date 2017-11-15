В столице Зимбабве прогремело несколько взрывов

По словам местных жителей, в столице Зимбабве Хараре прогремело как минимум три взрыва, а также была слышна стрельба.

Свидетели заявили, что на улицах столицы были замечены военные машины и солдаты через несколько часов после того, как военные захватили государственную телекомпанию Зимбабве. Местные жители сообщили, что вместо обычного вечернего выпуска новостей в эфире шли музыкальные клипы.

Пресс-секретарь посольства США в Хараре заявил «Голосу Америки», что в ночь со вторника на среду на улицах было спокойно, а военная технику не была замечена. В посольстве также заявили, что не имеют информации о взрывах.

Во вторник правящая партия Зимбабве обвинила командующего вооруженными силами страны в «поведении, квалифицируемое как измена» после того, как тот угрожал вмешаться в политические дела страны.

В заявление Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта (ЗАНС-ПФ) говорится, что военные могут принять меры, чтобы сместить с поста президента страны Роберта Мугабе.

Свидетели сообщили, о передвижениях танков и БТР за пределами столицы, однако в Хараре все было спокойно и иностранные посольства не издавали специальных предупреждений об ухудшении ситуации для своих граждан.

Пресс-секретарь Госдепартамента сообщил «Голосу Америку», что «мы знаем о сообщениях и следим за ситуацией».

Обострение ситуации произошло на прошлой неделе, когда президент Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, обвинив его в нелояльности и заговоре с целью захвата власти. Многие наблюдатели расценили этот шаг, как желание Мугабе назначить свою жену Грейс Мугабе вице-президентом. Это привело бы к тому, что первая леди страны стала президентом, если бы ее 93-летний муж ушел в отставку или умер.

На пресс-конференции в понедельник начальник вооруженных сил Зимбабве генерал Константино Чивенга предупредил, что «вмешается», если Роберт Мугабе не прекратит попытки избавиться от сторонников Мнангагве в правящей партии ЗАНС-ПФ. Десятки человек были арестованы после увольнения 5 ноября вице-президента.

В заявлении Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта, подписанном секретарем партии Саймоном Хая Мойо, говорится, что комментарии Чивенги были направлены «на нарушение национального спокойствия и стабильности» и предназначены для «подстрекательства к восстанию и вызова конституционному порядку».

Президент Роберт Мугабе правит Зимбабве с 1980 года – когда страна провозгласила свою независимость от Великобритании.

75-летнего Мнангагву, имеющего сильную поддержку армии, считали вероятным преемником президента. Предполагается, что сейчас он находится в Южной Африке.

Грейс Мугабе 52 года и она имеет поддержку среди молодежного крыла партии. Считается, что она стоит за увольнением в 2014 году другого вице-президента Зимбабве - Джои Муджуру.