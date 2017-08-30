Верховный комиссар ООН по правам человека: Трамп подрывает свободу прессы

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн предупреждает, что свобода прессы в США подвергается притеснениям со стороны президента Дональда Трампа, что может повлечь за собой последствия как национального, так и международного масштаба.

И слова, и действия влекут за собой последствия, а потому при их выборе следует проявлять осмотрительность, подчеркивает аль-Хуссейн. По словам верховного комиссара, привычка президента Трампа называть уважаемые издания и СМИ лживыми и мошенническими приносит вред.

По мнению аль-Хуссейна, называть журналистов нечестными и недобросовестными людьми и обвинять их в распространении фальшивых новостей – опасно.

«Разве это не подстрекательство к атакам на журналистов? Предположим, что какой-то журналист пострадает от рук одной из этих организаций. Понесет ли тогда президент ответственность за то, что подстрекал к этому?» – рассуждает Хуссейн.

По его словам, демонизация прессы опасна, поскольку влечет за собой последствия и в других областях. Слова президента США получают резонанс по всему миру.

«Возьмем, к примеру, Камбоджу: там отнимают лицензии у СМИ, у радиопрограмм. И ссылаются на заявления президента США. Все будет развиваться в том же направлении?» – отмечает верховный комиссар ООН.

Хуссейн напоминает, что свобода прессы – один из краеугольных камней американской Конституции, поэтому его поражает, что президент, вместо того чтобы защищать это право, нападает на прессу.

Верховный комиссар ООН Он называет это шокирующим и потенциально опасным поворотом, который может привести к распространению страхов, самоцензуре, запретам, а впоследствии – насилию.

Трамп регулярно критикует такие СМИ, как CNN, New York Times и Washington Post. Ранее в августе он раскритиковал журналистов за освещение акции ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, назвав их «бесчестными людьми». Президент неоднократно критиковал журналистов в публичных выступлениях и в «Твиттере».