Камнепад в Йосемитском национальном парке: один погибший, двое раненых

В результате обрушения горной породы в Йосемитском национальном парке в Калифорнии в четверг пострадал один человек, который был доставлен в больницу по воздуху. Из-за камнепада была перекрыта дорога.

Кусок легендарной скалы Эль-Капитан рухнул в долину. Накануне от скалы отвалился еще один кусок горной породы, в результате чего погиб турист из Великобритании и пострадала его жена.

По словам администрации парка, 32-летний Эндрю Фостер из Уэльса и его жена гуляли у подножия Эль-Капитан, когда на них обрушился кусок гранитной породы высотой с 12-этажный дом. Супруга Фостера, имя которой не разглашается, находится в больнице.

Как заявляют в администрации парка, во время камнепада в среду на скале было не менее 30 альпинистов. Администрация на своей странице в «Твиттере» призвала туристов пользоваться южным маршрутом, поскольку северный перекрыт в связи с обвалом пород.

Опытные альпинисты отмечают, что камнепад попал в новости только из-за того, что погиб человек. Альпинисты высокого класса, поднимающиеся по отвесным склонам Эль-Капитан, признают, что это рискованное предприятие, однако отмечают, что люди редко попадают под камнепад, хотя куски породы на популярных маршрутах отваливаются от скалы примерно 80 раз в год.