Евгений Плющенко выступил в США впервые за 11 лет

Российский фигурист Евгений Плющенко накануне своего 35-летия выступил в гала-представлении Ледового театра Нью-Йорка. Это было первое выступление олимпийского чемпиона в США за последние одиннадцать лет.

В Америке «ледовый театр» обычно ассоциируется с коммерческими шоу, в которых участвуют звезды фигурного катания. Ледовый театр Нью-Йорка – первый в США некоммерческий коллектив, воспитывающий следующих звезд.

Моира Норт, основатель Ледового театра Нью-Йорка, говорит: «Мы относимся к фигурному катанию как к искусству. Мы часто работаем с хореографами и танцорами. Наши работы, я думаю, уникальны».

В этом году в гала-представлении Ледового театра Нью-Йорка принял участие двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко. Его выступление на небольшой площадке Chelsea Piers на Манхэттене стало первым в США за последние 11 лет.

«К сожалению, не было времени. Сейчас я очень рад, что я приехал через 11 лет. Я счастлив. Я посмотрел Нью-Йорк, как он расстроился, как он строится... Мы планируем большой тур весной с российскими спортсменами, также пригласим американских и канадских спортсменов, европейских… И мы хотим не только в Нью-Йорке выступить, а по всей Америке, и показать классное качественное шоу», – сказал Евгений Плющенко.

В марте этого года Плющенко объявил об окончании спортивной карьеры. Он открыл в Москве Академию фигурного катания и занимается тренерской работой. Но по-прежнему с удовольствием выступает перед зрителями.

«Я люблю кататься перед зрителями, для зрителей со своими программами, – говорит он. – Это молодость! Потому что спорт, даже если сейчас это уже не профессиональный спорт, – я не прыгаю сейчас четверные прыжки, напрыгался уже, достаточно! – но это все равно значит, что ты в режиме».

Участие Плющенко в гала-представлении в Нью-Йорке стало возможным благодаря его агенту и менеджеру, бывшему фигуристу Ари Закаряну.

Ари Закарян, спортивный агент, вспоминает: «В далеком 1991 году, когда я приехал в США с моим партнером – мы тогда акробатический дуэт делали с Акопом Манукяном – Ледовый театр Нью-Йорка оказался первым, кто нам помог. Благодаря им мы получили все важные документы: и грин-карты, и потом гражданство. Они первые начали с нами сотрудничать, и с тех пор я с ними».

В этом году Ледовый театр Нью-Йорка чествовал Ари Закаряна за его вклад в развитие фигурного катания как спорта и искусства. Почетными гостями гала-представления также стали бывшие чемпионы мира и пятикратные чемпионы США Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

Тай Бабилония, чемпионка мира, рассказывает: «В 1973 году, мне только исполнилось 13 лет. Я и Рэнди стали первыми американскими фигуристами-любителями, которые соревновались в Москве». Ее бывший партнер, Рэнди Гарднер, чемпион мира, добавляет: «Это был разгар холодной войны. Наши родители понимали, что происходит в мире. Мы только имели приблизительное представление, нам все было интересно, но мы поняли, что оказались за железным занавесом».

С тех пор многое изменилось, включая и само фигурное катание.

Тай Бабилония говорит, что сейчас в спорте есть деньги, агенты, менеджеры, пиарщики. «У нас были тренер и родители. Мы были настоящими любителями. Сейчас больше нет любителей», – говорит она.

Тай и Рэнди начали заниматься фигурным катанием вместе почти пятьдесят лет назад. Они никогда не были супругами, но по-прежнему дорожат своей дружбой.

«Из всех наград, медалей и участия в олимпиадах я больше всего горжусь нашей дружбой, – говорит Бабилония. – Мы сохранили ее, и это украсило нашу спортивную карьеру».

Эта карьера и сегодня вдохновляет новое поколение фигуристов.