Коалиция по борьбе с хути закрывает порты Йемена, обвинив Иран в агрессии

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция по борьбе с боевиками-хути в Йемене заявила, что временно закрывает сухопутные, морские и воздушные порты страны, вновь обвинив Иран в организации ракетной атаки против Эр-Рияда.

Как сообщается в заявлении коалиции, которое было опубликовано в понедельник на сайте саудовского государственного информагентства SPA, закрытие портов призвано ликвидировать «уязвимости в проводимых инспекционных процедурах», из-за которых хути смогли получить ракеты и другую военную технику. Уточняется, что необходимость обеспечить доступ в страну гуманитарным организациям будет учтена.

Саудовская Аравия неоднократно обвиняла Иран в снабжении мятежников-хути, которые сражаются против международно признанного правительства страны. Иран отрицает, что вооружает хути.

В субботу Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, пущенную с территории Йемена в направлении международного аэропорта имени короля Халида, расположенного к северо-востоку от Эр-Рияда. Ответственность за удар взяли на себя хути, заявив, что ракета была запущена в ответ на бомбардировки, в результате которых погибли мирные жители.

Правозащитные организации неоднократно критиковали международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, с тех пор как в 2015 году она начала авиаудары в поддержку президента Йемена Абду Рабу Мансура Хади. Конфликт унес 10 000 жизней, миллионы жителей нуждаются в продовольственной помощи.

В заявлении коалиции утверждается, что поддержка, которую Иран оказывает хути, «представляет собой очевидный акт агрессии в отношении соседних стран и угрожает миру и безопасности региона и всего мира». Также в заявлении говорится, что действия Ирана можно трактовать как «акт войны» в отношении Саудовской Аравии, и Эр-Рияд оставляет за собой право ответить надлежащим образом.

Официальный представитель МИД Ирана Бахман Газеми в понедельник отверг обвинения, назвав их «безосновательными, безответственными, подрывающими и провокационными».

«Наш дружеский совет им – перестать искать виноватых и выдвигать обвинения в адрес других и как можно скорее прекратить атаки против мирных и беззащитных жителей Йемена, создав условия для диалога внутри Йемена и миротворческих усилий в этой стране», – заявил Гасеми.