В преддверии политических баталий будущего года

В Конгрессе США на каждых пять мужчин-законодателей приходится только одна женщина. Проигрыш женщины-кандидата на президентских выборах не отпугнул американок от большой политики. Некоторые политологи даже называют избирательную кампанию-2018 «годом женщин».

Городские праздники с парадами, бейсболом и яблочным пирогом – одна из главных американских традиций. Это также возможность для кандидатов пожать множество рук.

Дженнифер Зордани без этого не обойтись. Она новичок в политике. Дженнифер Зордани – кандидат от демократической партии в Конгресс США. «Я подумала: продолжать жаловаться и надеяться, что что-то изменится, или взяться за это самой и начать работать?» – говорит она.

Но сначала Дженнифер должна одержать победу на первичных выборах. В списке кандидатов шесть женщин-демократов.

Зордани борется за каждый голос. Сейчас она собирает подписи, чтобы попасть в бюллетень для голосования. Если Зордани победит, она станет первой женщиной-законодателем от 6-го округа штата Иллинойс.

Женщины составляют более половины населения США, но их менее двадцати процентов среди законодателей. Для меньшинств эта цифра еще меньше.

Ая Смит из Калифорнии. Она кандидат в Конгресс от 41-го округа. Она гаитянка и новичок в политике. Aя Смит баллотируется в Конгресс от Республиканской партии. Сейчас ей нужна финансовая поддержка избирателей. Смит говорит, что финансовая сторона дела отпугивает представителей меньшинств. Она уже собрала десять тысяч долларов. Ее цель – собрать к январю сто тысяч.

Смит - ветеран вооруженных сил. Ее соперник, мужчина-демократ, никогда не служил в армии. «Здесь мы - крупнейший работодатель», - говорит она. Сейчас она работает на авиабазе, в городе, который чтит военных.

Ая Смит говорит: «Я обычный человек. Просто один раз сказала себе: с меня достаточно. Я выдвигаю свою кандидатуру, хочу, чтобы меня услышали».

Смит говорит, что знает своих избирателей лучше, чем традиционный республиканец, которого она описывает как «богатого старого белого человека».

Одна из групп республиканцев рассматривает возможность поддержать Смит. Шэрон Кери, представитель организации «Калифорнийцы за Трампа», говорит: «Сейчас очень сложно, учитывая политический климат. Я думаю, для того, чтобы идти в политику, нужно иметь особое мужество».

У почти четырехсот женщин, таких как Смит и Зордани, есть мужество, чтобы баллотироваться в Конгресс в следующем году. Если большинство из них выиграют первичные выборы, 2018-й действительно может стать «Годом женщины».