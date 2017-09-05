Си Цзиньпин: ситуация в мировой экономике изменилась к лучшему

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на международном саммите во вторник, заявил, что хотя ситуация в мировой экономике улучшилась, факторы риска также усилились.

В обращении Си Цзиньпина к участникам «Диалога между формирующимися рынками и развивающимися странами» содержался завуалированный упрек в адрес США в связи с их недавним неприятием международных соглашений, включая Парижское соглашение по климату.

Китайский лидер заявил, что формирующиеся рынки и развивающиеся страны были основным двигателем глобального роста, и этим странам необходимо работать в тесном контакте для строительства открытой мировой экономики.

Форум с участием лидеров стран БРИКС и других развивающихся стран проходит в городе Сямэнь на юго-востоке Китая.

«Недавно ситуация в мировой экономике изменилась к лучшему. Оживляется международная торговля и инвестиции, – скзаал Си Цзиньпин. – В то же время мы должны отметить, что риски и неопределенность в мировой экономике также возрастают».

Китай воспользовался встречей лидеров стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и других развивающихся стран, чтобы подчеркнуть необходимость содействия либерализации торговли и строительства открытой мировой экономики.

Саммит также предоставил его организатору, Китаю, новую возможность позиционировать себя в качестве оплота глобализации на фоне политики «Америка на первом месте», которую проводит президент США Дональд Трамп.

«Многосторонние торговые соглашения испытывают огромные трудности на пути к прогрессу, а реализация Парижского соглашения наталкивается на сопротивление, – отметил председатель КНР. – Некоторые страны стали больше замыкаться на себе, и их желание участвовать в глобальном сотрудничестве в целях развития снизилось».