WP: Сотрудник штаба Трампа хотел организовать встречу с представителями России

Сотрудник предвыборного штаба президента Дональда Трампа неоднократно пытался организовать встречу руководства штаба с российскими чиновниками.

Это следует из электронной переписки, полученной газетой Washington Post.

Газета описывает содержание писем, направленных Джорджем Пападопулосом, который был волонтером штаба с марта по сентябрь прошлого года.

В апреле Пападопулос заявил менеджеру штаба Кори Левандовски, что президент России Владимир Путин хочет «принять команду Трампа, когда для этого настанет подходящий момент».

Несколько сотрудников штаба Трампа, включая руководителя Пола Манафорта, выразили обеспокоенность по поводу предложенной встречи, пишет газета.

Среди других сотрудников, которых встревожило предложение Пападополуса устроить встречу с российскими чиновниками, были соруководитель штаба Сэм Кловис и контр-адмирал ВМС Чарльз Кьюбик.

Пападопулос также сообщил о своих контактах с Российским советом по международным делам, который, по его словам, передал, что МИД РФ позитивно относится к визиту Трампа в Россию, пишет Washington Post.

Представитель совета Иван Тимофеев подтвердил «неформальную» дискуссию об американо-российском диалоге.

«Мы обсуждали эту идею неформально как одну из возможностей для диалога между Россией и США», – заявил Тимофеев Washington Post.

По словам Тимофеева, совет «часто проводит встречи с видными политическими деятелями из США и многих других стран».

В статье утверждается, что Манафорт заявил одному из своих коллег: «Нужно, чтобы кто-нибудь передал, что Дональд Трамп такие поездки совершать не будет».

«Мы подумали, что мы, наверное, не должны заниматься встречами с русскими, пока у нас не появится возможность пообщаться с нашими союзниками по НАТО», – говорится в письме Кловиса по поводу возможной встречи, отправленном в марте.

Электронные письма являются частью документов общим объемом в 20 тысяч страниц, направленных штабом Трампа в Конгресс ранее в этом месяце.