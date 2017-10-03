WP: Избиратели в США подвергались целенаправленной российской пропаганде

Российские политтехнологи создали целый ряд дезориентирующих сайтов и страниц в социальных сетях, чтобы выявить американских избирателей, уязвимых для пропаганды, после чего использовали мощные инструменты Facebook для рассылки им сообщений, призванных повлиять на их политические решения.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Ссылаясь на неназванных людей, знакомых с ходом расследования иностранного вмешательства в ход выборов в США, газета пишет, что эти действия напоминают тактику американского бизнеса и политических кампаний по отправке сообщений потенциально заинтересованным людям, которую они используют последние несколько лет.

Русские использовали эту систему, создав англоязычные сайты и страницы в Facebook, которые сильно напоминали ресурсы, созданные американскими политическими активистами, отмечается в публикации.

На сайтах и страницах в Facebook размещалась реклама или другие сообщения, посвященные таким острым темам, как нелегальная иммиграция, политическая активность афроамериканцев и усиление роли мусульман в США.

Российские политтехнологи затем использовали инструмент Facebook для «ретаргетинга» под названием Custom Audiences для отправки целенаправленной рекламы и сообщений избирателям, посетившим эти сайты, отмечает газета.

Люди, попавшие в эту сеть отслеживания и дезинформации, не могли бы понять, что они попали в специально отобранную группу, или что реклама исходила от русских, говорится в публикации.

Одна такая реклама включала фотографии чернокожей женщины, имитирующей выстрел из винтовки, нажимая на спусковой крючок, когда в патроннике нет патрона. Об этом, согласно Washington Post, сообщают люди знакомые с ходом расследования.

Следователи полагают, что эта реклама, возможно, должна была спровоцировать воинственные настроения среди афроамериканцев и в то же время посеять страх в сообществах белых, говорят источники издания. Точную цель этой рекламы следователи пока не могут понять, пишет газета.

На другой рекламе изображена демократ Хиллари Клинтон за тюремной решеткой, говорится в публикации.