Состояние раненого конгрессмена Скализа ухудшилось

У конгрессмена Стива Скализа, который был ранен в июне во время игры в бейсбол, развилась инфекция, и он был вновь переведен в отделение интенсивной терапии, сообщил в среду Вашингтонский больничный центр MedStar.

После ранения Скализу, который является третьим человеком в иерархии республиканцев в Палате представителей, провели операции на задетых внутренних органах и сломанных костях. Последние недели его состояние улучшалось.

После изменения статуса его состояния с «удовлетворительного» на «серьезное» больница сообщила, что обнародует новую медицинскую сводку в четверг.

14 июня вооруженный человек открыл огонь по Скализу и другим республиканским законодателям в пригороде Вашингтона, когда они готовились к благотворительной игре в бейсбол.

Скализ, представляющий в Конгрессе штат Луизиана, был ранен в бедро.