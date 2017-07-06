Состояние раненого конгрессмена Скализа ухудшилось

Законодатель вновь переведен в отделение интенсивной терапии в связи с инфекцией
У конгрессмена Стива Скализа, который был ранен в июне во время игры в бейсбол, развилась инфекция, и он был вновь переведен в отделение интенсивной терапии, сообщил в среду Вашингтонский больничный центр MedStar.
После ранения Скализу, который является третьим человеком в иерархии республиканцев в Палате представителей, провели операции на задетых внутренних органах и сломанных костях. Последние недели его состояние улучшалось.
После изменения статуса его состояния с «удовлетворительного» на «серьезное» больница сообщила, что обнародует новую медицинскую сводку в четверг.
14 июня вооруженный человек открыл огонь по Скализу и другим республиканским законодателям в пригороде Вашингтона, когда они готовились к благотворительной игре в бейсбол.
Скализ, представляющий в Конгрессе штат Луизиана, был ранен в бедро.
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