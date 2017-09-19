19 сентября – день рождения смайлика

В августе в прокат вышел мультфильм «Эмодзи: вырази себя». И хотя критики оценили картину очень низко, ее появление важно само по себе, независимо от художественных достоинств. Она о том, что меняет наш язык, – о значках вместо слов и букв. Лингвист, автор «Словаря интернет-сленга» Максим Кронгауз называет их пиктограммами. В чем-то, говорит он, мы вернулись в дописьменную эпоху. Это раньше смайлик был экзотикой, а сейчас он полностью вошел в наш письменный быт: «Казалось, что это кощунственно – ставить рожицу со слезой, когда кто-то сообщает о смерти. Сегодня это уже появляется, то есть это стало более или менее нейтральным средством общения. То есть это гигантский шаг - от экзотики и игры стать обыденностью».

Эмодзи, или эмоджи – кстати, с написанием русский язык пока не определился – заживут своей жизнью и в новом айфоне. Там будут даже не эмодзи, а анимодзи – 3D-модели с лицами. Отправляешь другу картинку, а она говорит его голосом и показывает, что ей весело или грустно.

Считается, что пользователи смартфонов по всему миру каждый день отправляют 6 миллиардов эмоджи и стикеров. Счастливые смайлики во всех странах на первом месте, грустные - на втором, а дальше, как правило, идут сердечки и, например, аплодисменты. Эмоджи становятся, по сути, новым языком и занимают первые позиции в конкурсах “Слово года”. Главным словом 2014 года, например, было признано вовсе не слово, а сердечко.

Лексикограф американского портала Dictionary.com Джейн Соломон уже давно изучает жизнь эмодзи и едва успевает следить за новыми картинками – так часто они появляются. В ближайшие годы, говорит она, мир эмодзи будет становиться все более густонаселенным. Вот только не надо считать это деградацией, просит она, – это эволюция: «Я вообще не тот человек, который считает любое изменение в языке деградацией. Это просто то, как язык живет и меняется со временем. Я уже говорила, эмодзи не заменят ни английский, ни какой-либо другой язык. Это очень полезные штуки! Они помогают нам коммуницировать, делают понятными интонацию, юмор и другие подобные вещи».

Джейн уверяет: люди жалуются на изменения в языке с тех пор, как язык существует. Надо просто расслабиться и наблюдать за этим шоу. А в школах неплохо бы преподавать язык эмодзи и его роль в коммуникации.

«Могут ли эмодзи появиться в тестах? – рассуждает Джейн Соломон. - Это могло бы быть полезно. Особенно если это уроки коммуникации или какие-то курсы, которые готовят вас к профессиональной жизни».

А еще лингвисты отмечают: смайлики настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сообщения без них стали недостаточными. Не поставишь лишний раз рожицу или скобку – а адресат подумает, что ты обиделся.