«Фейковые новости» – слово года-2017

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
«Сегодня "фейковые новости" стали настоящими, так как объявлены словом года по версии Collins», — шутит в заметке на веб-сайте редакционный коллектив толкового словаря английского языка Collins. С прошлого года, указывает Collins, употребление оборота «fake news» выросло в мировых СМИ на 365%. Это словосочетание активно использовалось во время президентской кампании в США, а потом его взял на вооружение уже избранный президент Трамп. Представить его речь без выражения «фейк ньюс» уже невозможно. На первой же своей пресс-конференции он назвал так компанию CNN.
Впрочем, лингвисты говорят, что Трамп не придумывает новые слова: он просто пускает их в активный оборот. Его особое умение – навешивание ярлыков. Характеристики Трампа – как стикеры, которые прилипают и к нему и к другим.
Дженнифер Склафани, социолингвист, преподаватель Джорджтаунского университета, не считает, что президент Трамп изобретает много новых слов именно с точки зрения лексикографии, но он определенно имеет свой словарный запас: он повторяет выражения, которые с ним ассоциируются. «Я думаю, какие слова он придумал... И мне приходит в голову только “cofveve” – случайное слово, которое появилось в "Твиттере" и было, скорее всего, опечаткой», - говорит она.
Словарь Collins так же, как и многие другие словари английского языка, выбирает главное слово ежегодно. В 2016 году, например, победило слово «брексит» - выход Великобритании из Европейского Союза. Это слово вышло на первые позиции в аналогичных конкурсах и в других странах.
Интересно, что в прошлом году в российском конкурсе «Слово года» победило слово, не связанное с российскими реалиями. Это было как раз слово «брексит». Вполне вероятно, и в этом году на первый план выйдет что-то, касающееся отношений России с другими странами. Куратор конкурса, лингвист Михаил Эпштейн, кстати, как раз сегодня выдвинул в качестве одного из номинантов выражение «вмешательство в выборы».
Тематически «фейк ньюс» продолжает тенденцию прошлого года. Тогда Оксфордский словарь объявил главным словом «постправду» - эпоху, когда эмоции становятся гораздо важнее, чем истина.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.