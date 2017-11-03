«Фейковые новости» – слово года-2017

«Сегодня "фейковые новости" стали настоящими, так как объявлены словом года по версии Collins», — шутит в заметке на веб-сайте редакционный коллектив толкового словаря английского языка Collins. С прошлого года, указывает Collins, употребление оборота «fake news» выросло в мировых СМИ на 365%. Это словосочетание активно использовалось во время президентской кампании в США, а потом его взял на вооружение уже избранный президент Трамп. Представить его речь без выражения «фейк ньюс» уже невозможно. На первой же своей пресс-конференции он назвал так компанию CNN.

Впрочем, лингвисты говорят, что Трамп не придумывает новые слова: он просто пускает их в активный оборот. Его особое умение – навешивание ярлыков. Характеристики Трампа – как стикеры, которые прилипают и к нему и к другим.

Дженнифер Склафани, социолингвист, преподаватель Джорджтаунского университета, не считает, что президент Трамп изобретает много новых слов именно с точки зрения лексикографии, но он определенно имеет свой словарный запас: он повторяет выражения, которые с ним ассоциируются. «Я думаю, какие слова он придумал... И мне приходит в голову только “cofveve” – случайное слово, которое появилось в "Твиттере" и было, скорее всего, опечаткой», - говорит она.

Словарь Collins так же, как и многие другие словари английского языка, выбирает главное слово ежегодно. В 2016 году, например, победило слово «брексит» - выход Великобритании из Европейского Союза. Это слово вышло на первые позиции в аналогичных конкурсах и в других странах.

Интересно, что в прошлом году в российском конкурсе «Слово года» победило слово, не связанное с российскими реалиями. Это было как раз слово «брексит». Вполне вероятно, и в этом году на первый план выйдет что-то, касающееся отношений России с другими странами. Куратор конкурса, лингвист Михаил Эпштейн, кстати, как раз сегодня выдвинул в качестве одного из номинантов выражение «вмешательство в выборы».

Тематически «фейк ньюс» продолжает тенденцию прошлого года. Тогда Оксфордский словарь объявил главным словом «постправду» - эпоху, когда эмоции становятся гораздо важнее, чем истина.