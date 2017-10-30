Рождение новых феминистов: в США состоялся первый за последние сорок лет Женский съезд

Более четырех тысяч представителей самых разных штатов страны собрались в Детройте, чтобы продемонстрировать свою готовность отстаивать права женщин. Практически каждая участница могла с точностью вспомнить, где она была на следующий день после инаугурации Дональда Трампа – тогда тысячи приехали в Вашингтон на главный Женский марш, другие – организовали или приняли участие в 680 маршах поддержки. Сегодня, девять месяцев спустя, в течение которых Марш перерос в движение за права женщин, его лидеры провели Женский съезд в Детройте. Здесь говорили о «рождении» нового феминизма и проводили семинары для будущих женщин-политиков.



Центр Детройта, медленно «оживающий» после экономического кризиса, стал на три дня платформой для выступления за права женщин. Лидеры новой волны феминизма в США, организаторы самого масштабного в истории страны Женского марша на Вашингтон, теперь проводят первый за последние сорок лет Женский съезд.



Линда Сарсур, организатор Женского марша на Вашингтон в 2017 году, говорит: «Многие люди спрашивают: как ты можешь быть мусульманкой и феминисткой?! Я им отвечаю: это новое рождение феминизма, когда вопросы о правах женщин – это пересечение разных проблем и интересов. Если вы верите в многообразие общества, это ваше движение».



Современный феминизм вышел за пределы борьбы за политическое лидерство женщин, за защиту репродуктивных прав, за декретный отпуск и за равную оплату труда мужчин и женщин. Именно об этом говорили на трехдневном съезде.



Кристина Хименес, лидер движения United We Dream, напоминает, что осталось всего восемь недель, чтобы добиться определенности для детей незадокументированных иммигрантов. Эрин Лейтон, директор Moms Rising, констатирует: «Мы отстаем от всех развитых стран мира, когда дело касается декретного отпуска для женщин». По мнению Лесли Рзезник из штата Мичиган, «белые женщины должны отойти в тень и тем самым дать голос женщинам разных цветов кожи». Для Аленша Джонсон из Фонда планирования семьи особенно важно, чтобы у женщин была «возможность контролировать, когда иметь детей, и вообще иметь ли детей. «Это элементарное право человека», – говорит она.

«Незваные гости» Женского съезда – противники абортов – так не считают. Они проводили немногочисленную акцию протеста у входа в здание, в котором выступали активисты и политики с прогрессивными взглядами.



Моника Миллер, директор, Citizens for a Pro-Life Society, говорит: «Женский съезд не представляет интересы всех женщин страны. Они должны стыдиться того, что призывают к убийству «самых незащищенных групп людей» – нерожденных детей».



Съезд женщин стал платформой для политиков-демократов и их избирателей. Здесь женщинам давали практические советы о том, как начать политическую карьеру, и учили их технологиям предвыборной агитации. Хейди Сик, основатель движения Vote ProChoice, говорит: «После победы президента Трампа и Женского марша на Вашингтон многие женщины хотят «в политику». Они говорят: если он стал президентом, то я точно могу попробовать свои силы».



Лидеры движения «Марш женщин на Вашингтон» назвали главным вдохновителем Съезда когрессвумен от штата Калифорния Максин Уотерс. Семидесятидевятилетнего политика здесь встретили, словно Голливудскую звезду. Она же объявила войну «против сексуальных насильников» и назвала действующего президента частью проблемы. «Ни один мужчина, – заявила она, – теперь не сможет использовать женщину, пообещав ей продвижение в карьере! Держите свои мерзкие руки прочь от женщин! От всех женщин».



Роуз МакГоуэн, актриса, обвинившая продюсера Харви Ванштейна в изнасиловании, также выступила во время съезда. Здесь она объявила о создании «Армии Роуз» для борьбы с насилием. «Мы женщины, мы сильные, мы красивые, мы можем изменить мир – и мы свободные, – сказала она в своем выступлении. – Все мы, кто были жертвами дискриминации по гендерному и расовому признаку, хотим жить. Это наше гражданское право – быть собой».



Быть собой, сильной и бесстрашной – всему этому участницы съезда учились в перерывах между выступлениями женщин-лидеров, семинаров на острые социальные темы и, конечно, шоппинга. Ребекка ЛиФанк, исполнительный директор The Outrage, рассказывает: «Наш брэнд называется "В шоке". Мы сформировались в октябре прошлого года для того, что отпраздновать победу первой-женщины президента. Увы, этого не случилось. И теперь наши самые популярные майки – это те, на которых написано – "Если ты не в шоке, значит, не знаешь о происходящем" и "Несмотря ни на что ЖЕНЩИНА – сила"».



Женщины говорили, что поражение их кандидата на президентских выборах стало поводом для миллионов женщин объединиться и сформировать новое движение, которое поддержали самые разные американцы: женщины и мужчины.



Житель Детройта Роберт Леджер говорит: «Я феминист. Я здесь для того, чтобы поддержать права женщин. У меня есть дочери, внучки и прекрасная жена. С приходом к власти Трампа в Америке происходит деградация».

Теперь цель у этого женского движения одна. «В 2018 году мы будем маршировать уже не на улицах, а на избирательных участках», – говорит организатор Женского Марша на Вашингтон Линда Сарсур.