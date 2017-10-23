Прервали молчание

Американские женщины-сенаторы Элизабет Уорен, Клэр Маккэскил, Мейзи Хироно и Хайди Хайткэмп тоже откровенно рассказали о шокирующих случаях давления и домогательств. Законодательницы присоединились к масштабной кампании, охватившей социальные сети. Используя хэштег «я тоже», женщины делятся личными историями о том, как против них совершали насилие. Начавшийся с нескольких публикаций, сегодня флэш-моб собрал тысячи шокирующих признаний.



Сегодня Элизабет Уорен - влиятельный сенатор от Демократической партии, а тогда она была начинающим преподавателем в школе права. История почти типичная: коллега-мужчина, старше по должности, захлопывающаяся дверь его кабинета… Дальше события развивались и вовсе как в дурном мультике. Сенатор вспоминает: сотрудник буквально бегал за ней вокруг стола, пока Уоррен не удалось выскочить из его офиса. Сегодня законодательница смело рассказывает эту историю в эфире американского телеканала, а тогда Уоррен лишь смущенно винила себя в том, что сделала что-то не так. Сенаторам Клэр Макаскил и Мейзи Хироно непристойные предложения поступали на протяжении всей карьеры. А Хайди Хайткамп получала угрозы лишь за то, что боролась с домашним насилием.

Хайди Хайткамп, сенатор-демократ вспоминает, как сотрудник правоохранительных органов ткнул пальцем ей прямо в лицо и сказал: «Слушай, ты, мужья всегда будут бить своих жен. И ты не сможешь остановить их».



Волна признаний в СМИ и социальных сетях началась после того, как десятки женщин обвинили в сексуальном насилии влиятельного продюсера Харви Вайнштейна. Масштаб деяний голливудского гуру оказался воистину шокирующим. Впрочем, о проблеме домогательств в американском обществе говорили и ранее. Среди обвиняемых фигуры сплошь и рядом статусные и властные. Например, многолетний ведущий телеканала Fox News Бил О’Райли. Телекомпания уволила звезду эфира из-за повторяющихся случаев сексуальных домогательств. Избежать тюрьмы ему помогли адвокаты и внушительная сумма. New York Times называет сумму, которую О’Райли заплатил своей жертве, – 32 миллиона долларов отступных.

История сексуальных домогательств не обошла и Белый дом. Президенту Биллу Клинтону связь с практиканткой Моникой Левински едва не стоила должности. А президента Трампа сразу одиннадцать женщин обвинили в том, что он прикасался к ним и пытался поцеловать против их воли. Тогда еще кандидат-республиканец назвал подобные заявления ложью. Но на фоне скандала вокруг продюсера Вайнштейна былые обвинения звучат с новой силой. Женщины, которые, по их словам, пострадали от рук главы государства, ныне требуют справедливости и в отношении самого влиятельного человека в США.