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Российские хакеры атаковали 21 штат США

Российские киберакторы провели атаки на избирательные системы

Штат Висконсин, один из «ключевых» штатов, голосование в котором определило результат президентских выборов 2016 года, сообщил, что подвергался атакам российских хакеров, наряду с еще 20 штатами.

Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что информировало 21 штат об атаках российских хакеров, и что некоторые системы киберзащиты были прорваны, однако не назвало их и не указало, что хакеры смогли влиять на результаты волеизъявления.

Администратор Избирательной комиссии Висконсина Майкл Хаас сообщил, что «киберакторы российского правительства» атаковали систему регистрации избирателей штата в 2016 году. Однако, по его словам, результаты выборов не были изменены.

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