Число пожаров в Калифорнии возросло до 22, их жертв – до 23

Природные пожары, которые вполне могут стать самыми смертоносными и разрушительными в истории Калифорнии, могут усилиться в четверг и свести на нет скромные успехи пожарных.

Ожидается, что устойчивые ветры с порывами до 72 километров в час при почти нулевой влажности придут в районы к северу от Сан-Франциско, где уже погибли не менее 23 человек и было разрушено не менее 3500 домов и коммерческих зданий.

«Прежде чем улучшиться, ситуация сначала будет ухудшаться», – заявил в среду глава пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт.

Целые города были эвакуированы в ожидании следующей волны пожаров. Их улицы опустели, и лишь пепел падает на них, как снежинки.

Одним из таких городов стала Калистога – исторический курортный город, известный дегустациями вин и горячими источниками, всем 5300 жителям которого предписано эвакуироваться.

Десятки тысяч жителей других городов также были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.

Двадцать два пожара, бушующие уже четвертый день, охватили площадь более 686 квадратных километров. Многие из них полностью вышли из-под контроля.

Современные стратегические методы борьбы с огнем, позволявшие не допустить больших разрушений и людских потерь в последние годы, на этот раз оказались бессильными условиях столь свирепых пожаров.

«Мы в буквальном смысле наблюдаем за взрывным распространением», – сказал Пимлотт.

«Не сомневайтесь, – добавил он позднее, – это серьезное, критическое, катастрофическое событие».

На долину Сонома падал пепел, покрывая лобовые стекла машин, когда ветер начал усиливаться до потенциально катастрофической прогнозируемой скорости 48 километров в час.

Навстречу пламени поспешили многочисленные машины экстренных служб, выли сирены, эвакуируемые в спешке покидали опасные зоны.

Представитель пожарной службы Калифорнии Дэниел Берлан сообщил, что за период со вторника по среду число пожаров увеличилось с 17 до 22.

«Раньше мы сталкивались с крупными пожарами. Но это самый крупный, самый серьезный и он продолжается», – заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун на пресс-конференции в среду в присутствии руководителей чрезвычайных служб штата, которые сообщили, что в борьбе с огнем участвуют 8 тысяч пожарных и других работников.

По их словам, дополнительные ресурсы поступают из Аризоны, Невады, Вашингтона и Орегона.