Пожары в Калифорнии унесли жизни по меньшей мере 10 человек

Природные пожары, поддерживаемые сильными ветрами, бушуют в винодельческом районе Калифорнии, став причиной гибели по меньшей мере десяти человек.

Огонь уничтожил 1500 жилых домов и коммерческих зданий. По меньшей мере 100 человек получили ранения. Тысячи людей покидают район, пока пожары охватывают элитные курорты, магазины и жилые кварталы.

Пожары начались почти одновременно и начали стремительно распространяться, вынудив местных жителей бежать из огненного окружения под градом падающих углей.

Две больницы в Санта-Розе, крупнейшем городе региона, были вынуждены эвакуировать пациентов.

Пожар неумолимо охватывал квартал за кварталом, не оставляя почти никакой возможности что-либо спасти.

Сотни домов в районе Фаунтейн-Гроув были уничтожены пламенем настолько горячим, что оно расплавило автомобильные стекла и превратило алюминиевые колеса в жидкость.

Местные жители, собравшиеся во временных приютах и магазинах, говорят, что были шокированы скоростью и свирепостью пожара. Они вспоминали об оставленном имуществе, которого они лишились.

Часть крупнейших из 14 пожаров, бушующих в 300-километровом регионе, охватили округа Напа и Сонома, где расположены десятки винодельческих хозяйств, привлекающих внимание туристов со всего мира.

Дым от пожаров дошел до Сан-Франциско, расположенного в 96 километрах к югу от горящей территории.

Причины пожаров пока не установлены.

Пожары стали одними из самых смертоносных в истории Калифорнии, при этом пожарные службы ожидают, что число погибших увеличится.

Губернатор Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Бьютт, Лейк, Мендосино, Невада и Юба.

Власти также ввели комендантский час в Санта-Розе, действующий от заката до рассвета, объяснив это необходимостью выслеживания мародеров.

Свирепость пожаров вынудила власти сфокусироваться прежде всего на эвакуации людей, даже если это означало бы оставление зданий огню.

Вице-президент США Майк Пенс заявил во время визита в Калифорнию, что федеральное правительство готово оказать штату любую необходимую помощь в борьбе с разрушительными пожарами.

«Мы будем работать в тесном сотрудничестве с губернатором Брауном и Калифорнией, чтобы помочь вам в эти трудние времена, – сказал Пенс. – Мы вместе с вами».