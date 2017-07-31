Wikileaks опубликовал около 20000 писем предвыборного штаба Макрона

Дискуссии о подлинности писем продолжаются
Сайт Wikileaks опубликовал более 20 000 электронных писем, которые, как утверждается, прошли проверку подлинности и принадлежат предвыборному штабу президента Франции Эммануэля Макрона.
Спустя несколько месяцев после первоначальной публикации писем в преддверии выборов сайт заявил, что подтвердил подлинность 21 075 из них с помощью технологии аутентификации DomainKeys Identified Mail.
Сайт также опубликовал остальные 50 000 писем «для контекста». Все письма доступны для просмотра в архиве с функцией поиска. Письма, подлинность которых установлена, отмечены особым значком.
Французская избирательная комиссия в мае заявила, что «значительное количество данных», предположительно частично поддельных, было опубликовано в соцсетях после кибератаки на предвыборный штаб Макрона.
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