Wikileaks опубликовал около 20000 писем предвыборного штаба Макрона

Сайт Wikileaks опубликовал более 20 000 электронных писем, которые, как утверждается, прошли проверку подлинности и принадлежат предвыборному штабу президента Франции Эммануэля Макрона.

Спустя несколько месяцев после первоначальной публикации писем в преддверии выборов сайт заявил, что подтвердил подлинность 21 075 из них с помощью технологии аутентификации DomainKeys Identified Mail.

Сайт также опубликовал остальные 50 000 писем «для контекста». Все письма доступны для просмотра в архиве с функцией поиска. Письма, подлинность которых установлена, отмечены особым значком.



Французская избирательная комиссия в мае заявила, что «значительное количество данных», предположительно частично поддельных, было опубликовано в соцсетях после кибератаки на предвыборный штаб Макрона.