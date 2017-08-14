Кто протестовал в Шарлотсвилле

Плакаты, рекламировавшие субботний протест в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, обещали «Объединить правых». Лозунг признает, что белые националистические группы, которые выступают против демонтажа статуи генерала армии Юга времен Гражданской войны Роберта Ли, имеют разные приоритеты.

«Объединить правых»

Белый расист (White supremasist)

Это человек, который считает, что белая раса по своей сути превосходит другие расы. В Южном центре правовой защиты бедноты (Southern Poverty Law Center) заявили, что господство белых - это исторически основанная система эксплуатации и угнетения континентов, народов и людей с другим цветом кожи белыми людьми и нациями европейского континента для поддержания и защиты системы богатства, власти и привилегий.

Альтернативные правые ( Alt - right )

Это движение охватывает некоторых белых националистов и белых расистов. Этот термин описывает идеологии, выступающие за ограничение иммиграции, жесткую законность и порядок, правительство с ограниченными полномочиями и за превосходство западной культуры. Те, кого называют ультраправыми, не всегда согласны с основным демократическим постулатом: все члены общества заслуживают равных прав.

Ку-клус-клан или Партия Рыцарей (KKK or the Knights Party)

Ку-клукс-клан имеет долгую историю насилия и, по мнению некоторых групп, является самой старой из американских групп пропагандирующих ненависть. Исторически чернокожие американцы были главной целью клана, но группа также нападала на евреев, иммигрантов, представителей ЛГБТ и до недавнего времени католиков.

Третья волна групп KKK была основана Дэвидом Дюком в 1975 году. Главная идея – показать другое лицо Ку-клукс-клана - «более доброе, мягкое». Эта группа по-прежнему считает, что представители не белой расы должны вести себя согласно христианским принципам. ККК также стремилась признать, что межрасовое смешение является неправильным. «Привилегией будет жизнь под властью сострадательного белого христианского правительства», - говорится на их веб-сайте. Партия рыцарей, как они себя называют, считают, что «в ближайшие годы», они будут признаны американским народом, как движение за права белых.

Неонацисты или Американская нацистская партия (Neo-Nazis or American Nazi Party)

Эта группа хочет союза всех арийцев в Северной Америке. На их веб-сайте говорится, что арийское население должно быть свободным в Америке, и должна быть «Белая национал-социалистическая Америка. Америка, в которой наши дети и наши внуки будут играть и ходить в школу с другими белыми детьми. Америка, в которой они будут встречаться и жениться (выходить замуж) на других молодых людях нашей собственной расы. Америка, в которой все их дети будут красивыми, здоровыми белыми младенцами». Американская нацистская партия заявляет, что Соединенные Штаты должны быть страной, где все аспекты общества, будь то культурные, социальные, деловые или политические, должны быть «свободными от чуждого, еврейского влияния. Америка, в которой белые люди являются единственными хозяевами их собственных судеб».

Нео-конфедераты (Neo-Confederate)

Этот термин относится к людям, которые считают, что Гражданская война так и не закончились. Они считают себя членами новой армии Конфедерации, которая все еще намерена отделить южные штаты от Соединенных Штатов Америки.

Традиционная рабочая партия (Traditional Workers Party)

Члены Традиционной рабочей партии верят в местные интересы и сепаратизм. Группа называет Соединенные Штаты «слишком большими, разнообразными и зараженными лоббистами и олигархами, чтобы реалистичные решения исходили из централизованного подхода «сверху вниз» для решения политических проблем». Группа хочет передать власть и ресурсы из «коррумпированного и безответственного федерального правительства» «местным общинам и региональным лидерам, которые выступают за традиционные ценности, крепкие семьи и возрожденные культуры».

Группы, выступавшие против демонстрации «Объединить правых»

«Черные жизни имеют значение» (Black Lives Matter)

Основополагающий принцип Black Lives Matter (BLM), согласно его веб-сайту, основан на работе над «действительностью черной жизни». Группа была основана в 2012 году после убийства афроамериканского подростка Трейвона Мартина. В Движении говорят, что оно «выходит за пределы узкого национализма», и его борьба за равенство не «распространяется только на черные сообщества».

BLM заявляет, что жизнь «черных квиров и транссексуалов, людей с ограниченными возможностями, чернокожих людей без документов, людей с судимостями, женщин и всех остальных черных жизней во всем гендерном спектре» имеет значение.

Антифа ( Antifa )

Группы Antifa испытывают проблемы в организации и не так сильно распространены в США. Издание The Economist отмечает, что отсутствие координации между группами и одобрение насилия, не делает Антифу привлекательной для простых американцев.

Эти группы обычно против всего, что представляет или защищает гомофобию, расизм, сексизм, а иногда и капитализм. «Но определяющей характеристикой Antifa является то, что их деятельность направлена на то, чтобы противостоять фашизму любыми средствами», - сообщает The Economist. Это включает в себя использование насилия, которое может закончиться жестокими конфронтациями с правыми экстремистами и сотрудниками правоохранительных органов.