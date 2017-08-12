Белые националисты протестуют против сноса памятника генералу Ли в Шарлотсвилле

Группа белых националистов собралась в субботу в Университете Вирджинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции «Объединим правых», вынудив губернатора штата предупредить людей держаться подальше от университетского городка.



Накануне, в пятницу вечером, группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунги: «Жизнь белых имеет значение». Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере один человек был арестован, а несколько других - получили легкие ранения.

Ранее ожидалось, что в более крупной субботней акции примут участие от 2-х до 6 тысяч человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

В штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил повышенную готовность для Национальной гвардии штата с целью предупредить новые столкновения между белыми националистами и их противниками. Губернатор призвал вирджинцев держаться подальше от города Шарлотсвилла, где в субботу проходят уличные акции.

«Я хочу призвать моих сограждан в Вирджинии, которые раздумывают о присоединении к акциям в поддержку манифестантов или их противников, изменить свои планы на этот счет», - с таким заявлением обратился Маколифф.

Он также сказал, что дал указания силам безопасности действовать быстро и решительно, если снова возникнут вспышки насилия.