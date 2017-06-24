Новым менеджером зданий Белого дома стал бывший сотрудник Trump Hotel

Первая леди Мелания Трамп наняла нового главного менеджера зданий Белого дома, который будет руководить служебным персоналом. Ранее он занимал руководящие должности в гостинице Трампа в Вашингтоне, принадлежащей компании Трампа Trump Organization.

Тимоти Харлет работал директором службы размещения в гостинице Trump Hotel. В Белом доме в его подчинении будут находиться около 90 человек, которые обслуживают комплекс зданий.

«Я очень рад, что Тимоти присоединится к нашей команде, – говорится в заявлении Мелании Трамп. – Выбор пал на его кандидатуру, так как у него впечатляющий послужной список и навыки управления. Мы с мужем уверены в том, что он будет успешно выполнять свою важную работу в Белом доме».

В должностные обязанности главного менеджера зданий входят функции управляющего зданиями Белого дома, руководство служебным персоналом и координация с семьей президента вопросов декорирования жилой части резиденции, а также логистика.

«Для меня большая честь работать с семьей президента в их новом доме, – сказал Харлет. – Я с нетерпением жду возможности применить мой опыт гостеприимства, управленческие навыки и знание политического протокола, чтобы удовлетворить все потребности семьи президента и в то же время сохранить богатую историю Белого дома».

Харлет был назначен на должность после того, как Анджела Рид, которая была менеджером зданий Белого дома с 2011-го года, внезапно покинула этот пост. Рид была первой женщиной, которая была назначена на эту позицию.

Должность главного менеджера зданий Белого дома существует с конца 19-го века. В те времена основные обязанности управляющего заключались в том, чтобы встречать и провожать гостей на встречу с президентом или первой леди.