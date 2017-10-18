Белый дом обжалует решение суда о блокировке иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН – Белый дом выразил возмущение в связи с решением федерального судьи, заблокировавшего новый указ президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд в США, который должен был вступить в силу в 00:01 в среду.

«Сегодняшнее глубоко ущербное решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и соблюдению минимальных стандартов безопасности при въезде в Соединенные Штаты», – говорится в заявлении Белого дома, опубликованном вскоре после того, как судья Деррик Уотсон выступил против ограничений на въезд в США жителей шести стран, которые, как утверждает администрация Трампа, не предоставляют информацию, удовлетворяющую стандартам США в области безопасности.

Министерство юстиции «будет энергично защищать законные действия президента», заявил Белый дом, отметив, что ограничения на въезд были введены после обширной проверки мер безопасности во всем мире, которой занималась вся администрация.

В министерстве юстиции США назвали постановление суда ошибочным и заявили о готовности обжаловать его в кратчайшие сроки.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявила: «Мы намерены исполнять все законные судебные решения, однако рассчитываем на победу в этом споре после рассмотрения апелляции».

Указ касается путешественников, приезжающих в США из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Временный судебный запрет, выпущенный Уотсоном, не затрагивает ограничений на граждан Северной Кореи и Венесуэлы.

Уотсон заявил, что новый указ «страдает от тех же болезней, что и его предшественник: в нем не содержится убедительных свидетельств того, что въезд более 150 миллионов граждан из шести указанных стран будет «пагубным для Соединенных Штатов».

Белый дом заявил, что содержащиеся в указе ограничения «представляются жизненно необходимыми для того, чтобы иностранные государства соблюдали минимальные стандарты безопасности, требуемые для целостности нашей иммиграционной системы и безопасности нашей страны».

В Белом доме выразили уверенность, что в ходе апелляции действие указа будет восстановлено.

Следуя постановлению суда, Государственный департамент США поручил посольствам и консульствам по всему миру «возобновить регулярную обработку визовых заявлений» для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Иск, по которому судья Уотсон во вторник вынес решение, был подан штатом Гавайи, Мусульманской ассоциацией Гавайев и отдельными лицами.