Внутренний конфликт в Белом доме стал достоянием гласности

ВАШИНГТОН – Остававшаяся скрытой напряженность в Белом доме выплеснулась наружу, когда новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи раскритиковал тех, кто, как он считает, стоит за утечками щекотливой информации об администрации, начав агрессивную кампанию против своих соперников в администрации.

В интервью журналу The New Yorker, которое было опубликовано онлайн в четверг, Скарамуччи в резких выражениях отозвался о главе администрации Райнсе Прибусе и главном политическом стратеге президента Стиве Бэнноне.

Скарамуччи, в прошлом богатый банкир с Уолл-стрит и рьяный защитник Трампа, сперва раскритиковал Прибуса, которого он подозревает в утечках конфиденциальной информации о встречах в Белом доме.

Прибус, бывший председатель Национального комитета Республиканской партии, имеет тесные связи с видными деятелями Республиканской партии и считается одним из самых влиятельных людей в администрации.

«Райнс – это (непечатное слово) параноик и шизофреник», – сказал Скарамуччи в телефонном интервью с корреспондентом The New Yorker.

Затем Скарамуччи переключился на Бэннона, которого обвинил в использовании служебного положения для укрепления собственной репутации.

Новый директор по коммуникациям подчеркнул, что сам такого не делает: «Я не пытаюсь построить собственный бренд на (непечатное слово) силе президента. Я здесь для того, чтобы служить стране».

Известно, что Прибус и Бэннон решительно возражали против назначения Скарамуччи, а после его прибытия в Белый дом пресс-секретарь Шон Спайсер, считавшийся союзником Прибуса, тут же подал в отставку.

Затем, на фоне слухов о том, что он стоял за утечками, подал в отставку еще один сотрудник пресс-службы Белого дома.

Рассуждая о сотрудниках администрации, передающих СМИ конфиденциальную информацию, Скарамуччи заявил: «Я их всех уволю. Я на днях уже уволил одного парня. Завтра уволю трех-четырех. Я доберусь до того, кто слил вам информацию. Райнс Прибус… его очень скоро попросят уйти в отставку».

Ни Прибус, ни Бэннон в четверг на заявления Скарамуччи не отреагировали.

Однако многие сторонники Прибуса в республиканском истеблишменте поспешили вступиться за него, когда конфликт со Скарамуччи вышел из-под контроля.

Так, спикер Палаты представителей Пол Райан заверил журналистов, что Прибус прекрасно справляется со своей работой.

«Райнс – мой близкий друг, – сказал спикер. – И я считаю, что президент ему доверяет. Так что, если у этих двух джентльменов есть разногласия, я бы посоветовал им поговорить и уладить их».