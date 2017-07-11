Белый дом: законопроект о санкциях ущемляет полномочия президента

Новый пакет экономических санкций против России и Ирана вводит неприемлемые ограничения полномочий президента, считает Белый дом.

Речь идет о законопроекте, одобренном Сенатом около месяца назад в ответ на российское вмешательство в президентские выборы в США и агрессию Москвы в отношении Украины. Однако инициатива застряла в Палате представителей, причем демократы и республиканцы винят в задержках друг друга.

Директор Белого дома по вопросам законодательной деятельности Марк Шорт заявил журналистам, что администрация поддерживает новые санкции против России и Ирана.

Однако в его словах также усматривалось возражение против ключевого положения законопроекта, согласно которому Конгресс значительно усиливает свои полномочия в определении политики санкций в отношении России.

В соответствии с законопроектом, президент Дональд Трамп должен заручиться одобрением Конгресса при принятии решений о смягчении или отмене санкций против Москвы.

«Мы обеспокоены тем, что этот законопроект, по нашему мнению, устанавливает необычный прецедент делегирования полномочий в принятии внешнеполитических решений 535 членам Конгресса и не предусматривает исключений, касающихся национальной безопасности, которые всегда были частью законопроектов о санкциях в прошлом», – заявил Шорт.

Представители министерства финансов и Госдепартамента на прошлой неделе встречались с сотрудниками Конгресса, чтобы озвучить свои тревоги по поводу раздела законопроекта об одобрении Конгресса.

Чиновники заявили, что это положение ущемляет полномочия президента, сообщил источник, знакомый с содержанием дискуссий.