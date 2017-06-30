Белый дом обнародовал зарплаты сотрудников

Белый дом опубликовал информацию о зарплатах сотрудников администрации США. В 16-страничном документе, который, согласно правилам, введенным в 1995 году, был передан в Конгресс, перечислены имена и доходы 400 человек.

Согласно этому докладу, ежегодная зарплата главы президентской администрации Ринса Прибуса составляет 179,7 тыс долларов. Точно такую же получают советники президента Стивен Бэннон, Кэллиэнн Конуэй, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, старший политический советник Стефен Миллер и советник по правовым вопросам Дон Макган.

Зарплата заместителя пресс-секретаря президента Сары Хаккаби Сандерс составляет 165 тыс долларов. На 10 тысяч долларов в год меньше получает заместитель помощника президента, консультант по вопросам борьбы с терроризмом Себастиан Горка.

Зарплата пресс-секретаря первой леди США Стефани Гришэм – 115 тыс долларов в год, а глава Национального экономического совета, мультимиллионе и бывший топ-менеджер инвестиционной компании Goldman Sachs Гэри Кон ограничивается чеком на сумму в 30 тыс.

Дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающие посты советников главы государства, работают без зарплаты.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы он откажется от президентского оклада.

Зарплата главы Белого дома составляет 400 тыс долларов в год, еще 50 тыс он может потратить на расходы, связанные с пребыванием в должности. При этом, Конституция США запрещает президенту отказываться от денежной компенсации за свою работу.

В начале апреля Дональд Трамп перечислил свою зарплату за первый квартал Национальной службе парков. Чек на сумму 78 333 доллара был передан главе ведомства Райану Зинке во время специальной церемонии в Белом доме.