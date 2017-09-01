Белый дом обещает быстро оказать помощь жертвам «Харви»

Белый дом пообещал вскоре направить Конгрессу запрос о выделении первого пакета финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви» в Техасе и Луизиане в размере около шести миллиардов долларов.

Администрация вскоре обратится в Конгресс за финансированием работ по устранению последствий урагана, который вызвал разрушительное наводнение, заявил советник Белого дома по внутренней безопасности Том Боссерт.

По его словам, запрос скорее всего будет поэтапным и будет меняться по мере прояснения масштабов понесенного ущерба.

Однако Трамп уже приготовил запрос на первый пакет помощи в размере 5,9 миллиарда долларов, сообщают в администрации.

По видимости, «Харви» обойдется американским налогоплательщикам в сумму, сопоставимую с той, что была потрачена на восстановление после урагана «Катрина» в 2005 году – 110,2 миллиарда долларов.

Оценки сильно варьируются. Так, член Палаты представителей, демократ из Хьюстона Шила Джексон Ли готовит законопроект о выделении 150 миллиардов долларов по каналам двух десятков различных ведомств и департаментов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в среду заявил, что штату может потребоваться более 125 миллиардов долларов.

Республиканцы из Палаты представителей Пит Сешнс и Леонард Лэнс, выступая на канале Fox Business Network, называли суммы 50 и 80 миллиардов долларов.

В фонде экстренной помощи Федерального управления по чрезвычайным ситуациям на момент шторма оказалось всего 3,3 миллиарда долларов.

По словам источника в Республиканской партии, Конгресс может рассмотреть вопрос о выделении начального пакета помощи в первой половине сентября.

Необходимость срочно помочь районам, пострадавшим от «Харви», может осложнить предстоящую в конце сентября битву вокруг фискальной политики.

К тому моменту, как «Харви» обрушился на побережье Техаса, Конгресс и президент Трамп уже столкнулись с трудностями при определении потолка госдолга и решении вопроса о временном федеральном бюджете на срок до 1 октября, который необходимо принять для предотвращения приостановки работы правительства.

Министр финансов Стив Мнучин в четверг сказал каналу CNBC, что из-за расходов на восстановление после «Харви» крайний срок повышения лимита госдолга может приблизиться на «пару дней». Он напомнил, что потолок госдолга необходимо повысить к 29 сентября.