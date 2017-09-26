Конгрессмены требуют назвать чиновников, пользовавшихся личными аккаунтами в официальной переписке

Два видных конгрессмена – республиканец и демократ – призвали Белый дом предать гласности имена помощников президента Дональда Трампа, которые пользовались частными аккаунтами электронной почты и программным обеспечением с криптографической защитой при решении официальных вопросов после того, как им запретили это делать.

Республиканец Трей Гауди, возглавляющий комитет по надзору Палаты представителей, и ведущий демократ в комитете Элайджа Каммингс, заявили, что хотят получить эту информацию к 9 октября в рамках своего расследования по поводу возможных нарушений требования хранить все данные, имеющие отношения к государственным делам, на рабочих компьютерах.

Расследование может также коснуться вопроса о том, передавали ли чиновники секретную информацию в электронной переписке с частных адресов.

«Учитывая публичные заявления о том, что высокопоставленные представители исполнительной власти намеренно пытались обойти эти законы, используя личные адреса электронной почты или адреса, зарегистрированные под псевдонимами, для ведения официальных дел, комитет намерен использовать свои ресурсы в области надзора и расследования, чтобы предотвратить использование частных форм письменного общения», – написали Гауди и Каммингс в письме, адресованном советнику Белого дома Дону Макгону.

Адвокат зятя и советника Трампа Джареда Кушнера признал, что тот отправил и получил более 100 электронных писем через свой личный аккаунт. Американские СМИ в последние дни сообщают, что и другие высокопоставленные советники президента, в том числе жена Кушнера Иванка Трамп, советник по экономическим вопросам Гэри Кон, бывший глава аппарата Райнс Прибус и бывший главный стратег Стивен Бэннон также использовали частные аккаунты при решении вопросов, связанных с работой Белого дома.

Этот вопрос особенно щекотлив для администрации Трампа, поскольку бывший строительный магнат на протяжении всей своей предвыборной кампании выражал возмущение тем, что его соперница Хиллари Клинтон передавала конфиденциальную информацию через личный аккаунт электронной почты, когда была госсекретарем. Самые активные сторонники Трампа неоднократно скандировали «В тюрьму ее!», когда политик говорил об этом.

ФБР пришло к выводу, что действия Клинтон были «крайне неосторожными», но не требуют выдвижения уголовных обвинений.

В понедельник вечером Клинтон назвала «верхом лицемерия» тот факт, что помощники Трампа пользовались личными аккаунтами для ведения государственных дел после того, как критиковали ее за то же самое во время кампании.