Белый дом подтвердил, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе

Высокопоставленные представители США сообщили, что администрация Дональда Трампа второй раз уведомила Конгресс, что формально Иран соблюдает условия соглашения по его ядерной программе, заключенное в 2015 году, но, «несомненно, нарушает дух» договора.

По словам чиновников, администрация также продлевает отмену связанных с ядерной программой санкций против Ирана.

Тем временем, анализ политики США в отношении Ирана затягивается. Чиновники беседовали с журналистами в ходе конференц-связи на условиях анонимности.

Администрация должна была до полуночи сообщить, соблюдает ли Иран условия соглашения. Ее решение сохраняет статус-кво, несмотря на то, что президент Дональд Трамп заявляет, что это соглашение плохое, и сохранять его в нынешнем виде нельзя.

Официальные лица говорят, что они работают над устранением недостатков соглашения и пытаются наказать Тегеран за проблематичное поведение, не связанное с ядерной тематикой.