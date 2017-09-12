Хоуп Хикс – новый директор по коммуникациям Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил Хоуп Хикс постоянным директором Белого дома по коммуникациям, сообщили официальные лица из администрации США.

Хикс временно исполняла обязанности директора Белого дома по коммуникациям, сменив на этом посту Энтони Скарамуччи, уволенного после менее чем двухнедельного пребывания в должности.

Ранее Хикс была пресс-секретарем предвыборного штаба Трампа, а позднее – помощником президента.

В прошлом Хоуп Хикс работала в Trump Organization – глобальном конгломерате частных бизнес-структур, находящихся в собственности семьи Трамп (в ее состав входит и компания, принадлежащая Иванке Трамп).

Недавно 28-летняя Хикс наняла бывшего сотрудника Минюста Роберта Траута в качестве адвоката, представляющего ее интересы в связи с проводимым спецпрокурором Робертом Мюллером расследования возможного сговора между помощниками Трампа м Россией во время президентских выборов в прошлом году.

В рамках расследования Мюллер намерен встретиться с Хикс и еще пятью сотрудниками Трампа.