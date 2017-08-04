«Икар» вышел в глобальный прокат

«Фильм этот, конечно, развлечение, но фактическая сторона, в нем затронутая, соответствует реальным фактам», - заявил канадский адвокат Ричард Макларен (Richard McLaren) в интервью «Голосу Америки» на премьере документальной ленты «Икар» (Icarus) в Whitby Hotel в Манхэттене. Макларен - глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, автор нашумевшего доклада, в котором вина за допинг возлагалась на ФСБ России.

Как подвердили «Голосу Америки» представители стримингового сервиса Netflix, ставшего дистрибюторами фильма «Икар», в пятницу 4 августа он стал доступен подписчикам сервиса в США и в более 90 странах мира, а также одновременно вышел в прокат в ряде американских кинотеатров.

Как сообщалось ранее в американской прессе, «Икар» стал одной из сенсаций кинофестиваля Санденс и был куплен корпорацией Netflix за 5 млн долларов, что является рекордной суммой продажи документального фильма.

Главный герой «Икара» - бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков. После разоблачений широкого применения стимулирующих препаратов российскими спортсменами и программы подмены анализов с целью сокрытия допинга он был уволен из лаборатории и, опасаясь за свою жизнь, уехал в США.

Непосредственную помощь в переезде ему оказал режиссер фильма Брайан Фогел (Bryan Fogel), с которым они подружились.

Основания для опасений у Родченкова вполне веские. Его коллега и друг, бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 51-летний Никита Камаев неожиданно умер в феврале 2016 года от инфаркта при подозрительных обстоятельствах.

За несколько дней до него также внезапно ушел из жизни 50-летний Вячеслав Синев, бывший глава этого агентства. Как сказал «Голосу Америки» Фогел, друзья Родченкова в ФСБ предупредили его, что готовится его «самоубийство».

Как сообщается в фильме, в настоящее время Родченков включен в федеральную программу защиты свидетелей Министерства юстиции США. По словам одного из продюсеров фильма Дэна Когана (Dan Cogan), ему нынешнее местоположение Родченкова не известно, общение с ним проходит через его адвокатов и агентов минюста. «Фильм он (Родченков) посмотрел, - сказал «Голосу Америки» Коган, - ему понравилось, но он не будет делать официальные заявления по этому поводу».

В фильме приводятся фрагменты выступлений Ричарда Макларена, руководителей WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), критикующих российские власти за многолетнее использование допинга спортсменами в самых разных видах спорта. Приводятся также выступления президента РФ Владимира Путина, министра спорта Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных, категорически отрицающих участие российского государства в допинговой деятельности.

«Смотрите, допинг - всемирная проблема, это не только Россия, но и многие другие страны, - отметил в интервью «Голосу Америки» Фогел. – Вообще, в человеческой природе добиваться победы, причем любой ценой. Принимают ли допинг многие американские атлеты? Конечно, вне всякого сомнения. Но – и в этом принципиальное отличие от России – в Америке нет программы государственного спонсорства допинга, как в России, когда спортсмены принимают допинг, чтобы добыть для правительства, для страны желанные медали.

Я не думаю, что правы те, кто считает, что Россию избрали козлом отпущения. То, что происходило на Олимпиаде в Сочи, потрясает воображение. Одно дело, рисковать в одиночку, как Лэнс Армстронг, и пытаться обмануть антидопинговую науку. Другое дело стать частью огромной государственной машины обмана, когда бутылочки с подлинными анализами путем изощренной секретной операции спецслужб подменялись бутылочками с фейковыми анализами.

Это совершенно другой уровень криминальности и мошенничества».

«Фильм («Икар») не добавляет никаких новых фактов к тем, которые я уже знаю, - сказал «Голосу Америки» Ричард Макларен. – Это понятно, ведь большую часть его составляют другие сюжеты, про Лэнса Армстронга, про русских правдолюбцев. В том, что касается моей работы, все рассказано достоверно и точно.

Я не слежу детально за индустрией развлечений, и в этом смысле вряд ли смогу комментировать фильм, но я рад, что широкая аудитория сможет узнать из него о моей работе, о моем докладе на благо мирового спорта. И мне очень интересна реакция спортивной общественности на этот фильм».

В последнем сегменте «Икара» сообщается, что вопреки неопровержимым доказательствам причастности российских властей к массовому применению допинга и к махинациям, имевшим целью скрыть его следы, международные организации спорта приняли решение допустить значительное число российских спортсменов для участия в олимпийских и других международных соревнованиях.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки», считает ли он меры наказания России адекватными, Ричард Макларен сказал: «Это очень трудный вопрос. Наказание может иметь различные цели. Первая – само фактическое наказание за совершенные нарушения.

Вторая – добиваться, чтобы этого не было в будущем. Надо ли наказывать всех? Вероятно, нет. Исключительно трудно добиться признания Россией совершенных ею нарушений и публичных извинений. Пойдет ли этот урок на пользу России? Увидим».

Как сообщалось в прессе, комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Мутко по подозрению в государственной поддержке допинга в российском футболе. В частности, проводится расследование в отношении игроков футбольной сборной, представлявшей Россию на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Я говорил на эту тему с Родченковым, который передал комиссии Макларена фактический материал на этот счет, - сказал «Голосу Америки» Брайан Фогел. – По его словам, он получил жесткое указание от Мутко, чтобы футболисты были совершенно «чисты» от допинга. Это особый спорт для России, которая в будущем году принимает чемпионат мира по футболу».

Как сообщил Фогел, Горигорий Родченков пишет книгу, в которой расскажет о своей допинговой одиссее.

Чарли Олски (Charlie Olsky), представитель пиар-компании, оказывающей услуги Netflix, сообщил, что Россия входит в число стран, где «Икар» доступен для стриминга с 4 августа. Никаких опасений цензурирования российскими властями, сказал Олски, у компании нет. Продюсер Дэн Коган также выразил «Голосу Америки» уверенность, что российские зрители смогут беспрепятственно познакомиться с фильмом.