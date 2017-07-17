Белый дом: референдум в Венесуэле – сигнал правительству

Оппозиция Венесуэлы призвала провести в четверг общенациональную забастовку, надеясь оказать давление на президента Николаса Мадуро с целью изменить его планы относительно новой конституции.

Оппозиция развернула, по ее словам, «решающее наступление» на Мадуро, чтобы провести досрочные президентские выборы.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США поздравляют венесуэльский народ с огромной явкой избирателей. Он сказал, что результаты шлют «однозначное заявление» Мадуро и его сторонникам, и призвал к «свободным и справедливым» выборам.

Спайсер также осудил действия «правительственных головорезов» в Каракасе в воскресенье. Нападавшие убили одного из проголосовавших и ранили еще трех за пределами церкви в столице Венесуэлы.

Оппозиция возложила вину за атаку у церкви в одном из бедных районов Каракаса на проправительственные «военизированные формирования». В заявлении оппозиции говорится, что она испытывает «огромную боль» в связи с инцидентом.

Мадуро говорит, что изменение Конституции – это единственная возможность вытащить Венесуэлу из глубокого экономического и социального кризиса.

Падение мировых цен на энергоносители и коррупция в правительстве уничтожили зависимую от нефти экономику Венесуэлы. Страна испытывает дефицит основных товаров, включая безнин, муку, сахар и растительное масло. В супермаркетах покупателей встречают пустые полки, и многие жители Венесуэлы отправляются в соседние Бразилию и Колумбию, чтобы купить продукты.

Мадуро винит США в бедах своей страны и предостерегает Организацию американских государств от вмешательства, заявляя, что это гарантированно приведет к гражданской войне.