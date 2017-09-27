Выборы в Германии и влияние России

На этой неделе сторонники антиисламского движения ПЕГИДА наводнили улицы Дрездена. А накануне этих демонстраций партия «Альтернатива для Германии» набрала 12,6 процента голосов на парламентских выборах в стране.

Некоторые аналитики связывают этот успех с вероятной очередной попыткой российского вмешательства, осуществленной по уже отработанному сценарию.

«Они используют левых, они используют правых, и они также используют экстремальные религиозные политические образования», - считает Нильс Сварц из Агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции.

В ситуации с Германией, чиновники этой страны утверждают, что Россия сыграла на страхе немцев перед многотысячным потоком беженцев.

Шведские чиновники – и, в частности, Нильс Сварц, – отмечают, что уже видят признаки развертывания похожих сценариев в преддверии выборов в Швеции в новом году.

«Цель подобных усилий – не распространение какой-либо идеологии среди шведского населения, а, скорее, раскол нашего общества, взращивание изнутри страхов и опасений».

После попыток России вмешаться в ход президентских выборов в США в прошлом году американские законодатели опасаются, что эти усилия только набирают обороты.

«Главная цель российской пропаганды – это дезинформация и попытка убедить население Европы в том, что никому верить нельзя», - говорит Рон Джонсон, сенатор-республиканец из Комитета Сената США по международным отношениям.

Страны Запада отмечают, что большинство этих задач Москва реализовывает с помощью социальных сетей: таких, как Facebook, Twitter и Google, а также используя такие рупоры, как телеканал RT (Russia Today). Москва и непосредственно телеканал RT эти обвинения отрицают.

«Мы призываем зрителей смотреть наши программы и самостоятельно делать выводы», - говорит Лаура Смит, корреспондент RT.

Однако работа таких медиа-ресурсов, как RT может быть только началом.

Американские и европейские правительственные чиновники и законодатели все больше беспокоятся о том, что Россия не собирается довольствоваться лишь распространением пропаганды и дезинформации. Все чаще Москва изыскивает новые способы проникновения в западное общество.

«Среди этих инструментов – способность внешних сил направлять денежные потоки на выборах, не показывая при этом руку того, кто за ними стоит. Возможность «теневых денег» в политике и создания корпораций-оболочек – это открытое приглашение России продолжить свое вмешательство в избирательный процесс», - отмечает Шелдон Уайтхаус, сенатор-демократ из Юридического комитета.

На сегодняшний день, по всей видимости, эти тактики зарекомендовали себя как успешные.

«Они оказывают влияние на общество, на политическую дискуссию, на программы политических партий или поведение их членов», - заявляет Якуб Дюрр, заместитель министра иностранных дел Чехии.

Как мрачно пошутил один из российских социологов, отныне все выборы – российские выборы.