Трое израильтян убиты у въезда в еврейское поселение

Нападавший пытался пройти через КПП вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по сотрудникам сил безопасности
Израильская полиция сообщила, что вооруженный человек во вторник открыл огонь на въезде в одно из еврейских поселений в окрестностях Иерусалима, убив трех сотрудников сил безопасности.
Власти сообщили, что четвертый израильский охранник был ранен в результате нападения у израильского поселения Хар-Адар.
Представитель полиции сообщил, что нападавший вошел через КПП вместе с палестинскими рабочими и открыл огонь. Нападавший был застрелен другими сотрудниками сил безопасности.
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