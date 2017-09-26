Трое израильтян убиты у въезда в еврейское поселение

Израильская полиция сообщила, что вооруженный человек во вторник открыл огонь на въезде в одно из еврейских поселений в окрестностях Иерусалима, убив трех сотрудников сил безопасности.

Власти сообщили, что четвертый израильский охранник был ранен в результате нападения у израильского поселения Хар-Адар.

Представитель полиции сообщил, что нападавший вошел через КПП вместе с палестинскими рабочими и открыл огонь. Нападавший был застрелен другими сотрудниками сил безопасности.