Завершились белорусско-российские военные учения «Запад-2017»

КИЕВ – Российские войска, принимавшие участие в военных учениях «Запад-2017», будут выведены с территории Беларуси в места постоянной дислокации. Об этом 20 сентября заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко на Борисовском полигоне во время смотра войск, принимавших участие в совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017».

«Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские», – сказал белорусский президент.

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщает, что «представитель немецкого телевидения поинтересовался, может ли дать глава белорусского государства гарантию, что российские войска оставят территорию Беларуси по завершении учения».

«По-моему, эти гарантии уже даны много раз еще до этих учений», – сказал Александр Лушкашенко.

Лидер Беларуси объяснил отсутствие президента России на финальном этапе учений тем, что ему «доверили основную площадку учений».

«Если снаряд в одно место – двоих сразу не станет», – пошутил Александр Лукашенко, сообщает портал TUT.BY.

Президент Беларуси заявил, что те цели, которые ставились перед учениями, достигнуты.

Вместе с тем, российская пресса накануне сообщала, что во время учений «Запад-2017» российский военный вертолет Ка-52 случайно выпустил ракеты класса «воздух-земля», в результате чего пострадали зрители, находившиеся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом.

По сообщению российского Министерства обороны, в учениях «Запад-2017», которые проходили с 14 по 20 сентября в шести районах на территории России и Беларуси, были задействованы 12 700 военнослужащих, 70 единиц авиации, 250 танков и 10 боевых кораблей.

Были опасения, что Россия не уйдет из Беларуси – они могут все переиграть: другие номера поставить и повесить нашивки белорусские на военную технику, если это нужно

Как сообщает независимое белорусское издание Хартыя’97, цитируя Радио Польша, вице-министр обороны Польши Михал Дворчик также прокомментировал завершающиеся российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Он заявил, что в них приняло участие более ста тысяч солдат. По его мнению, учения носили наступательный характер, о чем свидетельствует интенсивное использование десантных войск. Он полагает, что учения проходили не только на тактическом, но и на политическом уровне, пишет Хартыя’97.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября, привлекла внимание мировой общественности к тем угрозам, которые несут российские военные учения в регионе, назвав их подготовкой к нападению на страны Запада. Как сообщает пресс-служба литовского президента, «в сессии Генеральной Ассамблеи ООН участвуют главы почти двухсот государств мира, в том числе президенты стран, сталкивающихся с непосредственной угрозой учений «Запад-2017» – Латвии, Эстонии, Польши и Украины».

Генеральный штаб Вооруженных cил Украины 16 августа распространил заявление министра обороны, генерала армии Степана Полторака о мерах «для реагирования на угрозы, которые несут в себе учения "Запад-2017"».

«Мы отслеживаем ситуацию и знаем о передвижении российских войск вдоль украинской границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и будем адекватно реагировать на опасность», – сообщает пресс-служба украинского военного ведомства слова министра обороны Украины.

О «нюансах» в противостоянии с агрессором

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что военные учения, которые проводились в момент обострения отношений между странами, не способствовали разрядке напряженности в регионе.

Литву можно понять, – продолжает Павел Жовниренко, – она понимает, какую угрозу представляет Россия

«Были опасения, что Россия не уйдет из Беларуси – они могут все переиграть: другие номера поставить и повесить нашивки белорусские на военную технику, если это нужно. В этом плане как бы опасения остаются», – отметил Павел Жовниренко в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Дискуссии, которые поднимали политики и эксперты о возможном новом витке агрессии со стороны России в связи с учениями «Запад-2017», по словам Павла Жовниренко лишены оснований.

«Если Россия не совершила вторжение в 2014 году, то с учетом санкций и готовности всех стран ей противостоять, очень мало шансов на такие действия в 2017 году», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Вместе с тем, он считает, что «нюансы в противостоянии с агрессивной соседней страной всегда могут быть».

«Литву можно понять, – продолжает Павел Жовниренко, – она понимает, какую угрозу представляет Россия. Можно вспомнить реакцию этой страны на агрессию по отношению к Украине; Вильнюс готовил инструкции для населения в 2008 году во время агрессии России против Грузии. Сегодня Литва – это форпост противодействия агрессии России».

Когда мы находились в расслабленном состоянии по отношению к врагу, мы теряли территории

По словам Павла Жовниренко, Украине следует укреплять обороноспособность государства при помощи модернизации вооруженных сил, а также создания отрядов территориальной обороны в больших и малых населенных пунктах страны.

«Игра мускулами» или «раздражитель» для Европы

По мнению политолога Олега Лисного, учения в Беларуси были раздражителем и опасностью для всех соседних стран.

«Это понимают не только в Украине, но и в Европе, странах НАТО. Было понятно, что Россия пытается «играть мускулами», однако для Украины это был урок в том, что нужно укреплять не только те границы, где уже случилась агрессия, но и те, где она гипотетически могла бы произойти», – сказал Олег Лисный корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Обеспокоенность проведением учений «Запад-2017», по его словам, позволила сконцентрировать внимание европейских стран и Украины над всеми процессами, которые сопровождали эти маневры.

«Может быть, некоторые скажут: зря волновались! Но я считаю, что Украина продемонстрировала эффективную информационная политику. Когда мы находились в расслабленном состоянии по отношению к врагу, мы теряли территории. Так было до 2014 года, была политика, что враг не нападет, и она вселяла уверенность в Россию, позволяла ей проводить провокации», – подчеркивает Олег Лисный.

Он называет ответственным и сдерживающим моментом российской агрессии желание Соединенных Штатов предоставить Украине финансовую поддержку для закупки военной техники, и, возможно, в дальнейшем – летального оружия.

«Я бы провел аналогию с Афганистаном. Советский Союз проиграл тогда, когда местное население получило “Стингеры”. Конечно, не стоит все сводить к “Джавелинам”, Украина способна производить свои комплексы, которые могут защищать небо и это будет эффективно. Сегодня нам нужно не только современное оружие, но и военный персонал, который сможет его обслуживать», – подчеркивает Олег Лисный.