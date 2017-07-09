The Washington Post: сети энергетических и атомных компаний США взломала Россия

Хакеры, проникшие в сети американских энергетических и атомных компаний в последние несколько недель, работали на российское правительство, утверждает одна из ведущих американских газет.



The Washington Post сообщила вечером в субботу, что анонимные источники в правительстве США подтвердили, что хакеры работали на российское правительство.



Источники сообщили изданию, что мотивы хакеров неясны, поскольку атаки не отразились на работе пострадавших компаний.



Один представитель федеральных властей сообщил, однако, что считает атаку «попыткой провести разведку», чтобы выявить точки проникновения в сети компаний.

«Так поступают все киберзлодеи», – сказал он.



Атаки на коммерческие и административные системы компаний подтвердились на прошлой неделе, когда министерство энергетики сообщило, что оно помогает компаниям защититься от вторжений.



Министерство внутренней безопасности и ФБР предупредили энергетические компании в конце июня, что неустановленные хакеры нацеливаются на объекты ядерной, энергетической и критической инфраструктуры.



Ведомства утверждали, что общественная безопасность никогда не оказывалась под угрозой.



Сообщениям о хакерской атаке на американские энергетические и атомные компании, организованной российским правительством, предшествовала информация о том, что Россия провела хакерскую кампанию с целью вмешательства в недавние президентские выборы в США.