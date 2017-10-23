В Вашингтоне идут споры о выходе из соглашения по иранской ядерной программе

В Вашингтоне обостряются споры о преимуществах и подводных камнях, рисках и выгоде от возможного выхода США из международного соглашения по ядерной программе Ирана. После того, как президент Дональд Трамп отказался подтвердить, что Иран соблюдает соглашение, заключенное администрацией Обамы, свое слово должен сказать Конгресс.

И будучи кандидатом в президенты, и после избрания Трамп постоянно клеймил заключенное с Тегераном соглашение.

«Соглашение с Ираном было одной из самых худших и односторонних сделок, в которые когда-либо вступали Соединенные Штаты», – считает президент.

Договор в значительной мере приостановил деятельность Ирана в ядерной сфере, но не коснулся целого ряда других острых вопросов – от иранской ракетной программы до поддержки Тегераном международного терроризма.

«США вступили на курс, в рамках которого они попытаются обратить внимание на все аспекты деструктивного поведения Ирана, а не только на один аспект. Очень важно, чтобы так же поступило международное сообщество», – подчеркнула в этой связи постпред США в ООН Никки Хейли.

Некоторые законодатели приветствовали решение президента.

«Думаю, что это было одно из самых худших соглашений, которое я когда-либо видел, и у президента Трампа есть полное право изменить или разорвать его», – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Ближайшие союзники Америки призывают проявить осторожность.

«Нам нужно это соглашение. Отказ от него стал бы подарком сторонникам жесткой линии в Иране и первым шагом к будущим войнам», – считает глава оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

Этот аргумент повторяют влиятельные демократы в Конгрессе.

«Если вы ослабляете дипломатию, вы повышаете вероятность ненужной войны. Именно этим и занимается президент. Если мы отступим от соглашения, то от него отступит и Иран. И чего они потребуют? Увеличения количества центрифуг или возврата их обогащенного урана? Я не хочу возвращать Ирану ничего из этого соглашения», – подчеркивает сенатор-демократ Тим Кейн.

Иран утверждает, что он выполняет соглашение, по крайней мере – пока. Но некоторым республиканцам этого недостаточно.

«По этому соглашению через 15 лет иранцы смогут обогащать и перерабатывать уран вне зависимости от их поведения», – констатирует Линдси Грэм.

Сторонники соглашения отмечают, что Конгресс уже предоставил инструменты для наказания Тегерана за поведение, которое не охватывается данным договором.

«Мы наделили президента полномочиями вводить дополнительные санкции против Ирана за его воинственное поведение, за действия в других странах, за нарушения прав человека, за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся их ракетной программы. Президент должен использовать полномочия для введения санкций, которыми мы его наделили», – отмечает Тим Кейн.

В период президентства Барака Обамы США придерживались соглашения, как договоренности исполнительной власти, которая может быть аннулирована, а не как формального договора, связывающего будущие администрации. Для многих республиканцев выход из соглашения был бы уместным использованием полномочий президента Трампа. По мнению многих демократов, такой шаг был бы опасной ошибкой.