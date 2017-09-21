«Кто не с нами, тот против нас»: в Шарлотсвилле война с памятниками докатилась до территории Университета Вирджинии

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4038729.html
Группа студентов и жителей университетского городка назвала Томаса Джефферсона, одного из отцов-основателей США, автора Декларации независимости и рабовладельца, «насильником и расистом»
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