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«Кто не с нами, тот против нас»: в Шарлотсвилле война с памятниками докатилась до территории Университета Вирджинии

«Кто не с нами, тот против нас»: в Шарлотсвилле война с памятниками докатилась до территории Университета Вирджинии
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Группа студентов и жителей университетского городка назвала Томаса Джефферсона, одного из отцов-основателей США, автора Декларации независимости и рабовладельца, «насильником и расистом»

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