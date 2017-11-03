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В Walmart на работу выйдут роботы

В Walmart на работу выйдут роботы
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В гипермаркете Walmart на работу выйдет большое количество роботов – они помогут служащим справляться со скучными и отнимающими много времени обязанностями

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