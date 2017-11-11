WADA получило базу данных с допинг-пробами спортсменов РФ

МОСКВА – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных с допинг-пробами российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, сообщается в пятницу на сайте организации.

Как следует из заявления WADA, новая информация поможет «усилить требования к российским властям о публичном признании результатов расследования (комиссии Ричарда Макларена)».

Свои выводы специалисты агентства пообещали представить в середине ноября. Также WADA проинформировало о полученной базе данных антидопинговую комиссию Международного Олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Владимир Путин весьма скептически отозвался об аргументах комиссии Макларена, а кроме того увязал решение МОК по дисквалификации российских спортсменов с предстоящими президентскими выборами в стране и при этом обвинил США в стремлении повлиять на исход избирательной кампании в РФ.

Напомним, МОК в четверг в дополнении к прежним мерам наказал еще четверых российских лыжников - Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову - за нарушения антидопинговых правил в 2014 году на зимних Олимпийских Играх в Сочи. Спортсменов навсегда отлучили от участия в Играх (а вероятнее всего – и от других международных соревнований). Нечестно завоеванные медали надлежит вернуть.

Несмотря на то, что решение о наказании спортсменов исходило от чиновников МОК, Путин постарался перевести стрелки на США.

«Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает. В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России», - сказал российский президент.

По мнению исполнительного директора движения «Открытая Россия», руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, логика Путина заключается в том, что во всем плохом, происходящем в России, особенно в предвыборный период, виноваты США.

«Сначала он говорил о биоматериалах (российских граждан), которые собирали американцы с непонятной целью, - напомнил он в комментарии «Голосу Америки». – Теперь он каким-то образом связал это в своей голове с допинг-пробами спортсменов, обвинив США в попытках дискредитировать президентские выборы в Российской Федерации. На самом деле выборы в России дискредитируют Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах, клоунские кандидаты, кандидаты-спойлеры, но никак ни США».

В то же время Тимур Валеев думает, что у Владимира Путина и его команды нет серьезных опасений за исход выборов.

«Они готовы к любому сценарию прохождения президентской кампании, но в любом случае всеми способами постараются ограничить внешнее влияние на выборы. Если для этого потребуется, обрубят все иностранные соцсети, начиная с Фейсбука и кончая Инстаграмом», - резюмировал он.

Исполнительный директор движения «Открытая Россия» также заметил, что в Госдуме для этих целей уже разработан законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций, а сейчас готовятся и другие аналогичные документы.

В свою очередь, писатель и публицист Виктор Шендерович усмотрел в заявлениях Путина проявления «маниакальной подозрительности, свойственной многим отечественным вождям».

«Главный вопрос, какая здесь пропорция между диагнозом и лукавством, - добавил он в интервью «Голосу Америки». - Вопрос открытый, у меня на него ответа нет. Видимо, тут что-то такое смешанное. Также здесь, безусловно, есть застарелое, отчасти профессиональное представление о черно-белом мире и о том, что кругом враги, а Россия в кольце фронтов - синдром осажденной крепости».

По словам Виктора Шендеровича, Путин «и симулирует, и просто поет песню, от которой ему уже никуда не деться».

«Потому что это единственная его песня, обращенная, прежде всего, на внутренний рынок. Его совершенно не волнует, что подумает Вашингтон или Париж, его интересует восприятие внутри страны. Он борется за сохранение власти в ходе предвыборной гонки. А человек, который долго говорит о чем-то одном, вскоре сам начинает в это верить - довольно распространенная история», - заключил он.

Многие эксперты полагают, что по итогам предстоящих расследований WADA может последовать очередная серия дисквалификаций спортсменов, и тогда сборная России утратит первое место в неофициальном общем зачете на сочинских Играх. А главное – вновь со всей остротой встанет вопрос о допуске российской делегации на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.