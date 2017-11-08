Год президентства Дональда Трампа: российский вектор

В первую годовщину пребывания у власти новой американской администрации эксперты отмечают, что за прошедшее время президент США Дональд Трамп резко изменил подходы к формированию внешней политики в отношении России.

Как отмечали многочисленные комментаторы по обе стороны океана, победа республиканца Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года была с энтузиазмом встречена в России и с тревогой – в Европе. Причиной тому стали предвыборные заявления Трампа о том, что он постарается наладить диалог с Москвой, и опасения в Европе в связи с возможным пересмотром новой администрацией санкционной политики в отношении Москвы, а также той роли, которую США отныне будут играть в НАТО.

Однако уже в первые месяцы после вступления Дональда Трампа в полномочия президента этот нарратив стал подвергаться изменениям. Президент США назначил на ключевые позиции чиновников, которые придерживаются жесткой линии по отношению к Кремлю, и вскоре резко изменил свою позицию в отношении Североатлантического альянса, заверив союзников, что партнерство США с НАТО является незаменимой гарантией всеобщей безопасности.

Подвижки в подходе Трампа к отношениям с Россией проходят на фоне продолжающегося расследования в Конгрессе о «скрытых контактах» сотрудников его администрации и представителей Кремля, что, по мнению экспертов, делает все менее вероятной некую «большую сделку» между Вашингтоном и Москвой, при которой вобмен на уступки со стороны России по принципиальным для США проблемам (иранской ядерной программы, Северной Кореи, борьбы с «Исламским государством»), американцы откажутся от санкций, и «сдадут» России Восточную Европу и Украину путем признания более широкой сферы влияния Москвы.

Более того, в октябре Госдепартамент США еще более ужесточил политику в отношении России, опубликовав перечень российских компаний и организаций, сотрудничество с которыми грозит включением в санкционные списки.

Русская служба «Голоса Америки» обратилась за комментарием по поводу того, какими видятся итоги первого года администрации президента Дональда Трампа к российским экспертам.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в актив Дональду Трампу надо записать то, что он прочно занял позицию «главного менеджера по продажам Соединенных Штатов». По его словам, президент США, навещая союзников и партнеров, успешно продвигал торговые интересы своей страны.

Рецепт Трампа для любых стран такой: покупайте американскую продукцию, в первую очередь военную, но не только, и все будет прекрасно.

«По крайней мере, на словах, на уровне заявлений, он своего добивается, уточнил он в интервью «Голосу Америки». – Рецепт Трампа для любых стран такой: покупайте американскую продукцию, в первую очередь военную, но не только, и все будет прекрасно. А поскольку, в общем, все хотят поддерживать с США хорошие отношения, а президент так настойчиво предлагает, то это, конечно дает результат, пусть и разный: в Саудовской Аравии – на 110 миллиардов, в Польше – на гораздо меньшую сумму».

По мнению журналиста, Трамп поставил во главу угла очень конкретно понимаемый экономический интерес американских производителей, чем весьма эффективно и занимается.

«Во всем остальном его администрация стала источником очень серьезной неопределенности в мире, – добавил он. – Сегодня никто не может понять, с одной стороны, каковы настоящие международные приоритеты Белого дома, а с другой стороны – насколько далеко зайдет конфликт внутри США и внутри американской политической элиты. Поэтому многие смотрят сейчас на Америку, скорее, как на фактор мировой дестабилизации, чем наоборот. Это довольно необычная роль для Вашингтона, но тем не менее…»

Как представляется Федору Лукьянову, Трамп, сам того не осознавая, выполняет важную функцию, демонстрируя, что американский внешнеполитический подход 90-х и 2000-х себя исчерпал. Вместе с тем, он не думает, что при Трампе есть шанс на улучшение российско-американских отношений.

«Чего бы ни хотел Трамп – а мы до сих пор, признаться, четко не знаем, чего он хочет, потому что из его заявлений можно сделать любые выводы, – ему не удастся изменить статус-кво, – полагает российский политолог. – Но даже если полагать, что Трамп действительно хотел качественных изменений отношений с Россией, он не нашел способов, как это правильно организовать, спровоцировал активнейшую кампанию против себя, и инструментом нажима на него стала именно российская тема».

По оценке Лукьянова, Трамп в результате попал в ситуацию, когда он просто ничего не может сделать на российском направлении, даже если бы сильно захотел этого.

«Президент ограничен законами, принятыми Конгрессом, ограничен всякими политическими обстоятельствами, расследованиями и так далее. Поэтому с его стороны нам ждать нечего.

«Президент ограничен законами, принятыми Конгрессом, ограничен всякими политическими обстоятельствами, расследованиями и так далее. Поэтому с его стороны нам ждать нечего. А со стороны его оппонентов, тем более. Потому что для них Россия – это символ всего того, что они считают вредоносным и враждебным США. Так что я, честно говоря, боюсь, что в предстоящие месяцы, когда будут завершаться расследования о связи Трампа с Россией и обнародоваться их итоги, ситуация станет только хуже. Что будет потом – непонятно, но перспективы для улучшения двусторонних отношений тоже как-то не просматриваются», – резюмировал он.

Как ему кажется, намечаемая встреча Трампа с Путиным во Вьетнаме в этом плане ничего изменить не сможет.

В свою очередь, политолог Дмитрий Орешкин полагает, что в Кремле просчитались, делая ставку на Трампа.

«Российская чекистская элита подходила к нему с традиционными для западных партнеров мерилами, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – То есть, речь шла о мягкой вербовке на компромате. Логика при этом была примерно такая: мы ему предоставим компрометирующий материал, как бы стихийно добытый хакерами, на Хиллари Клинтон. Он, естественно, клюнет и воспользуется таким подарком. От этого двоякая польза. С одной стороны, мы наносим удар по Клинтон, которую Владимир Путин лично сильно не любит. А во-вторых, Трамп, получив эту, в общем-то, нелегальную информацию и использовав ее в своей предвыборной кампании, садится на крючок».

Понятно, что публикация Москвой этих данных нанесла бы Трампу весьма существенный урон, заметил политолог: «Поэтому, с точки зрения вербовщиков, Трамп должен был вести себя разумно и не стал бы слишком сильно обижать Россию, так как знал, что у «правильных» людей в Кремле есть папочка, в которой все записано.

Как видится Дмитрию Орешкину, этот достаточно примитивный и вполне советский вариант, который, как показалось некоторым российским политикам вначале, сработал, поэтому были такие восторги год назад, во время избрания Трампа.

«В Госдуме пили шампанское, все аплодировали,

«В Госдуме пили шампанское, все аплодировали, – напомнил он. – А как же! Во-первых, мы помогли “уделать” Хиллари Клинтон, а во-вторых, получили как бы своего в Вашингтоне, который будет вести себя более аккуратно, потому что не захочет обострять с нами отношения. Абсолютно блистательная, с точки зрения Кремля, комбинация».

Проблема в том, что западная демократия и конкуренция элитных групп в США привели к тому, что весь компромат, который должен быk лежать в красной папке на Лубянке, всплыл не тогда, когда это нужно было Москве, а значительно раньше, подчеркнул политолог.

И теперь президенту иногда приходится эксплуатировать даже более жесткую антироссийскую риторику, чем та же Клинтон, чтобы доказать, что это все клевета.

«Запущенная политическими конкурентами машина давления очень раздражает господина Трампа и заставляет его беспрестанно оправдываться в подозрениях, что он «человек Москвы». И теперь президенту иногда приходится эксплуатировать даже более жесткую антироссийскую риторику, чем та же Клинтон, чтобы доказать, что это все клевета. Словом, все вышло ровно наоборот. Система вербовки сработала сама против себя. Никогда прежде у нас, пожалуй, со времен Рейгана, не было таких напряженных отношений между двумя странами», – обобщил он.

Трамп, возможно, и хотел бы что-то изменить, но не может, потому что –в отличие от Путина – находится под огромным прожектором, и каждый его шаг, направленный в сторону Москвы, будет интерпретирован так, что он якобы расплачивается за помощь во время выборов, заключил Дмитрий Орешкин.