Кто будет воспитывать искусственный интеллект?

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4069475.html
Искусственный интеллект – это хорошо или плохо? Основатель компании SpaceX Илон Маск и физик Стивен Хокинг считают ИИ потенциальной угрозой человечеству, однако развитие этой отрасли идет рекордными темпами. Отвечает футуролог Эми Уэбб
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