Кто будет воспитывать искусственный интеллект?

Искусственный интеллект – это хорошо или плохо? Основатель компании SpaceX Илон Маск и физик Стивен Хокинг считают ИИ потенциальной угрозой человечеству, однако развитие этой отрасли идет рекордными темпами. Отвечает футуролог Эми Уэбб