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Кто будет воспитывать искусственный интеллект?

Кто будет воспитывать искусственный интеллект?
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Искусственный интеллект – это хорошо или плохо? Основатель компании SpaceX Илон Маск и физик Стивен Хокинг считают ИИ потенциальной угрозой человечеству, однако развитие этой отрасли идет рекордными темпами. Отвечает футуролог Эми Уэбб

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