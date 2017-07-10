Соглашение о перемирии в Сирии: оптимисты против пессимистов

МОСКВА – В России, в целом, позитивно настроены в отношении достигнутых между Вашингтоном и Москвой договоренностей о перемирии на юго-западе Сирии. При этом информации непосредственно из зоны конфликта пока явно недостаточно для более основательных прогнозов.

СМИ в понедельник цитируют заявление советника Сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Яхья аль-Ариди, который положительно оценил соглашение, обнародованное на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Мы видим международные усилия, чтобы принести мир и спокойствие в Сирию. Особенно в свете создания зоны деэскалации на юге. Прекращение огня на юге крайне важно», – заявил он.

Напомним, что перемирие на юге Сирии вступило в силу 9 июля в полдень по московскому времени, и пока соблюдается.

Российские эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки», по-разному оценивают жизнеспособность соглашения о перемирии на юго-западе Сирии.

Публицист Лилия Шевцова отмечает, что это единственный конкретный итог встречи Трампа с Путиным. Хотя он преподносится обеими сторонами как прорыв, эксперт призывает «не торопиться с восторгами» по данному поводу.

Пока непонятно, сможет ли Москва гарантировать, что Асад и Иран согласятся не делать здесь каких-либо пакостей

«Перемирие в Сирии объявлялось уже не раз и почти сразу срывалось, как это произошло, например, с перемирием, которое лоббировал Джон Керри в 2016 году, – напомнила она. – Пока непонятно, сможет ли Москва гарантировать, что Асад и Иран согласятся не делать здесь каких-либо пакостей. Кроме того, возникает вопрос: как воспримут стороны переговоров по Сирии в Астане – Турция, Иран, Дамаск и сирийская оппозиция, которая там участвует, – тот факт, что Кремль одновременно вел тайные переговоры с американцами о другой «формуле мира», не посвящая в это своих союзников? Вряд ли это укрепит доверие между членами «Астанинского клуба».

Тем временем, представитель сирийских властей заявил Reuters, что правительство президента Башара Асада приветствует любые шаги, которые могут «проложить путь к мирному урегулированию».

«Но разве сирийская оппозиция, воюющая с «сирийским мясником», согласится на это условие? Да никогда!»

Эксперт также напомнила, что между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия в вопросе о той роли, которую будет играть в будущем сам Башар Асад. Российский подход включает согласие на сохранение его во власти. «Но разве сирийская оппозиция, воюющая с «сирийским мясником», согласится на это условие? Да никогда!» – считает Лилия Шевцова

Словом, пока сомнений относительно результатов российско-американского диалога по Сирии больше, чем уверенности в его успехе, полагает российский эксперт.

«Помимо того, у российского общества должен вызывать обеспокоенность тот факт, что мирная стратегия в Сирии предполагает участие российской «военной полиции» в обеспечении «зон деэскалации». Ведь это означает расширение вовлеченности России в конфликт», – напомнила она.

Как представляется Лилии Шевцовой, нет никаких гарантий, что это не сделает Сирию для России новым Афганистаном.

В свою очередь, с точки зрения директора Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александра Шумилина, шанс на то, что договоренности сработают, есть.

«Потому что в этом заинтересованы обе стороны (Москва и Вашингтон), хотя в большей степени, разумеется, Россия

«Потому что в этом заинтересованы обе стороны (Москва и Вашингтон), хотя в большей степени, разумеется, Россия, – пояснил он. – Кремль заинтересован достаточно основательно и во многих отношениях. И с тем, чтобы поддержать контакт Путина с Трампом, попытаться развить его и повысить уровень взаимного доверия. И с тем, чтобы снизить градус обострения на границе Сирии с Израилем и не допускать расширения израильского фактора, который работает против Ирана и Хезболы, что сильно усложняет положение России как союзника. Сюда же следует отнести и желание Москвы подыграть Трампу на внутриамериканской политической арене».

Но есть и факторы, противодействующие договоренностям, уточнил Александр Шумилин: «Это прежде всего те же Иран и Хезболла, которые могут осложнить ситуацию. Террористические группировки здесь в меньшей степени станут помехой, так как по отношению к ним будут осуществляться скоординированные военные действия (международной коалиции и России)».

Вместе с тем Александр Шумилин согласен, что одновременно это «подрывает схему Астаны». Но он иного мнения относительно степени расширения вовлеченности России в сирийский кризис.

«Поскольку это происходит в соответствии с достигнутой договоренностью, то это скорее попытка, способ выхода из конфликта, а не наоборот, – подчеркнул он.– Российские силы полиции и без того уже действуют в Алеппо. Так что большой опасности в этом смысле здесь нет, хотя произойти может всякое».

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов не исключил, что российский полицейский контингент может понести потери при выполнении своей миссии.