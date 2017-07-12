Газотурбинный скандал в Крыму: кто и как обошел санкции?

МОСКВА – Скандал вокруг поставок России газовых турбин немецкой концерн Siemens набирает обороты. Накануне, как сообщил Рейтер, Siemens подал в Московский арбитражный суд иск против российской госкомпании Технопромэкспорт, которая занимается строительством электростанции в Крыму.

Продукция концерна присутствует в России уже свыше полутора веков. Сегодня сфера его интересов распространяется на самые разные области – от медицины до энергетики.

Все детали иска не раскрываются, но суть претензий германских производителей хорошо известна. Они требуют вернуть газотурбинные установки, поставленные в обход антироссийских санкций на аннексированный в 2014 году Москвой полуостров и против воли компании.

Причем, речь идет, похоже, о примитивной махинации. Изначально стороны договорились о поставках газовых турбин исключительно на Таманский полуостров (его отделяет от Крыма только Керченский пролив), что и отражено в контракте. Но затем, по меньшей мере, две из турбин каким-то образом оказались на аннексированной Россией украинской территории Крыма.

«На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет. Теперь Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее», –говорится в заявлении компании.

Скандал уже вышел на дипломатический уровень.

«Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это стало нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию»

«Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это стало нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию», – заявил Интерфаксу посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич.

Впрочем, российская сторона не торопится признать факт махинации. Технопромэкспорт ранее настаивал, что поставил в Крым модернизированные на российских предприятиях турбины, приобретенные на вторичном рынке. При этом, правда, не были названы ни поставщик, ни продавец, ни производитель этих установок.

По данным СМИ, концерн Siemens в 2016 году заработал около 1,2 миллиарда евро (примерно $1,4 миллиарда) от продаж в России. Это соответствует приблизительно 2 процентам общей выручки.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин считает, что германская фирма в данном случае, похоже, пренебрегла рисками и поэтому сама виновата в сложившейся ситуации.

«О том, что эти турбины могут быть переправлены в Крым, ее предупреждали не вчера и не позавчера, а как минимум за полтора года до случившегося

«О том, что эти турбины могут быть переправлены в Крым, ее предупреждали не вчера и не позавчера, а как минимум за полтора года до случившегося, – утверждает он в интервью «Голосу Америки». – Притворяться, что они об этом ничего не знали, сейчас совершенно бессмысленно».

Михаил Крутихин затруднился с предсказанием того, каков будет исход арбитража.

«В России далеко не всегда суды разных инстанций выносят правосудные решения, – добавил он. – Не могу ничего сказать, почему они (Siemens) именно сейчас прибегли к такой процедуре, но есть подозрение, что дело просто пытаются затянуть».

Как известно, в июне нынешнего года на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и компания «Сименс АГ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Но сейчас, по сообщениям СМИ, немецкая сторона выражает желание пересмотреть деловые контакты с Россией.

Как представляется Михаилу Крутихину, это первый, но далеко не последний случай, когда столь очевидным образом сказываются последствия антироссийских санкций.

«Если будут ужесточены санкции в соответствии с новым законодательством, то очень много германских и других фирм, хочешь – не хочешь, но пересмотрят свои контракты в России

«Если будут ужесточены санкции в соответствии с новым законодательством, которое сейчас проходит голосование на Капитолийском холме, то очень много германских и других фирм, хочешь – не хочешь, но пересмотрят свои контракты в России, – спрогнозировал он. – Кроме того, если введут санкции, скажем, против инфраструктурных проектов в России, то те же самые бизнесмены из Siemens будут вынуждены прекратить сотрудничество с российскими предприятиями, изготавливающими компрессорные установки для Газпрома».

По мнению аналитика, все разговоры российских политиков о «безобидности» санкций рассчитаны сугубо на внутреннюю аудиторию, состоящую легковерных телезрителей.

«На самом деле санкции оказывают самое серьезное воздействие и на проекты, которые осуществляют российские компании в сотрудничестве с западными, и в целом на финансово-экономическое состояние Российской Федерации», – резюмировал он.

В свою очередь, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в комментарии Русской службе «Голоса Америки» отметил, что это первый для иностранных корпораций публичный крупный скандал, связанный с санкциями в отношении России.

Эти установки многих российских политиков на то, что санкции якобы несостоятельны, на самом деле инфантильны и точно не имеют никакого отношения к реалиям современной Европы»

«Ситуация логичная и вызывают недоумение только те российские комментаторы, которые утверждали, что такого никогда не будет, что все это ерунда, что все будет по-старому, – подчеркнул он. – Но по-прежнему, как мы видим, не получается. Эти установки многих российских политиков на то, что санкции якобы несостоятельны, на самом деле инфантильны и точно не имеют никакого отношения к реалиям современной Европы».

По словам политолога, Германия в данной ситуации показала, что такое правовое, ответственное государство.

«Да, германские производители несут большие убытки от санкций против России, но тем не менее принципы для них выше коммерческих интересов. Понятно, что Siemens весьма заинтересована в российском рынке, на котором присутствует давным-давно, однако теперь события могут принять совершенно непредсказуемый характер», заключил Андрей Окара.

На его взгляд, в России, возможно, планировалось все что угодно, но подобные эксцессы, которые могут наступить в результате санкций, точно не учитывались при оценке возможных рисков.