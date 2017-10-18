Россия в Сирии: несуществующие солдаты невидимой армии

МОСКВА – По данным независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), только в августе-сентябре нынешнего года в Сирии погибли как минимум девять бойцов «частной военной компании Вагнера» («ЧВК Вагнера»). Но список жертв пополняется постоянно.

На днях благодаря СМИ стало известно о погибшем в Сирии 25-летнем Марке Неймарке, жителе Ханты-Мансийского автономного округа. Он подорвался на мине, сообщают российские СМИ со ссылкой на друзей погибшего. Во вторник на родине Марка должно было состояться прощание с ним. У него осталась жена с малолетним ребенком на руках.

Полный скорбный список российских военнослужащих, павших в ходе сирийского конфликта составить в России невозможно в ввиду узаконенной де-факто практике замалчивания. Но общую картину беды представить можно хотя бы по такому факту. По сообщениям СМИ, в конце сентября в аэропорт Ростова-на-Дону из Сирии было доставлено 12 гробов на имя Владимира Драчева, представителя «ЧВК Вагнера».

Словом, из Сирии и неназванных российских источников регулярно просачиваются данные о гибели российских военнослужащих, а центральная власть и минобороны продолжают игнорировать информацию об этом или опровергают ее, основываясь на том, что погибшие не числятся в официальных регистрах военного ведомства. По-прежнему в России не признается и само существование «ЧВК Вагнера», несмотря на то, что ее руководству вручают награды в Кремле.

И тогда все получается вроде бы гладко: раз не существует солдат, значит, нет и потерь. Да, но как тогда и с чьего позволения они попали в жернова сирийского конфликта? Об этом, а также о том, как выглядит позиция государства, Русская служба «Голоса Америки» поговорила с российскими оппозиционными политиками.

Член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин cчитает, что подобное отношение к людям, втравленным в авантюру в силу их бедственного положения и благодаря усилиям официальной пропаганды, недопустимо. По его мнению, это дискредитирует и власть, и минобороны страны.

Власть тем самым заявляет, что человеческая жизнь для нее ничего не значит. Но зададимся простым вопросом: ради чего массово гибнут россияне?

«Реакция на захват пленных в Сирии, на постоянные потери, происходящие там, конечно, абсолютно неадекватна, – добавил он. – Власть тем самым заявляет, что человеческая жизнь для нее ничего не значит. Но зададимся простым вопросом: ради чего массово гибнут россияне? На поверку оказывается, что ради геополитических игр за пределами нашей страны и во имя участия в чужих гражданских войнах. Для Кремля самое главное здесь – возможный результат, цена при этом не имеет значения. Это во многом демонстрирует саму суть и природу нынешнего режима».

Всегда есть люди, которые хотят заработать на участии в войнах, готовые рисковать жизнью, другое дело, как к этому относится государство, заметил представитель «Яблока».

Дело поставлено с размахом. И вот теперь схема, отработанная на Донбассе, применяется в Сирии.

«То, что наемничество в России существует не само по себе – не вызывает сомнений. Структуры, подобные «Вагнеру», просто невозможно создать и профинансировать частным образом. Дело поставлено с размахом. И вот теперь схема, отработанная на Донбассе, применяется в Сирии. У российских спецслужб и армии богатые традиции в этом вопросе. Выбранная тактика цинична, но удобна: ответственность за «пушечное мясо» никто не несет», – резюмировал он.

Сергей Митрохин выразил искреннее сожаление в связи с тем, что огромное количество молодых людей, которые могли бы верой и правдой служить государству, становится жертвой такой государственной политики.

В свою очередь, руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман полагает, что власть обязана следовать императиву: страна должна заботиться о своих солдатах.

Но даже если люди едут туда добровольно, то все равно они делают это от имени страны. И страна обязана с уважением относиться к их памяти».

«Сейчас речь не о том, правильная это война или неправильная, в которой они участвуют, – рассуждает он. – Я вот считаю, что война в Сирии России решительно не нужна. Но даже если люди едут туда добровольно, то все равно они делают это от имени страны. И страна обязана с уважением относиться к их памяти».

Леонид Гозман признался, что него в принципе негативное отношение к наемничеству, включая компанию «ЧВК Вагнер».

«Тем не менее, они при любом раскладе остаются гражданами Российской Федерации, – уточнил он. Потери в их составе надо признавать, надо отдавать дань уважения погибшим, спасать из плена. Это следует делать хотя бы потому, что не они начали эту войну. Да, они авантюристы, солдаты удачи, но войну начал Путин, поэтому он и возглавляемое им государство должны нести за них ответственность».

Кроме того, политик убежден, что структуры, подобные «ЧВК Вагнер», не могут существовать и финансироваться самостоятельно.

«Понятно, что для гибридной войны нужна гибридная армия. Конечно, она создана и действует под патронажем государства, ее специально вывели из правого поля, чтобы избежать ответственности. В этих же целях создается информационный вакуум вокруг данной темы», – заключил он.