Война 2008 года и украинский кризис: параллели

МОСКВА – Российско-грузинская война, разразившаяся 8 августа 2008 года, коренным образом изменила взаимоотношения России и стран СНГ, образовавшихся на развалинах Советского Союза, а также стала пробным камнем в проведении Кремлем агрессивной политики по удержанию бывших республик СССР в узде, считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» московские эксперты, оценивавшие последствия вооруженного конфликта.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» назвал российско-грузинскую войну первой попыткой реализовать «доктрину Путина».

«Концептуальный подход этой доктрины был озвучен господином Медведевым (на тот момент президентом РФ – В.В.) сразу после завершения конфликта, – напомнил он. – Ее суть сводилась к тому, что вся территория бывшего Советского Союза, за исключением стран Прибалтики, является зоной приоритетных интересов России. Поэтому странам, которые там находятся, «запрещено» пытаться интегрироваться в Североатлантические структуры».

По мнению аналитика, к этой идее Владимир Путин пришел после Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года, где ему с немалым трудом удалось добиться того, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили индивидуального плана по вступлению в НАТО: «Тогда он понял, что самое время находить такое решение, которое исключило бы вступление стран СНГ в Североатлантический альянс. И это решение состоит в том, что на территории стран, которые хотели бы вступить в НАТО и ЕС, создается зона конфликта. Поэтому сразу же после упомянутого саммита Москва начала всячески поощрять южноосетинских и абхазских сепаратистов – раздавать российские паспорта, проводить военные учения, что в конечном итоге и спровоцировало действия Саакашвили, когда он начал войну».

Главный политический результат этой войны заключается в том, что Россия добилась того, что Грузия в обозримой перспективе не вступит в НАТО, полагает Александр Гольц.

Еще один чрезвычайно важный момент – Россия совершила важную стратегическую ошибку, решив, что вялая реакция Запада на последовавшие вслед за пятидневной войной события и всегда будет такой

«Но за это Москва должна содержать образовавшиеся анклавы и тратить на это немалые деньги. По некоторым оценкам, Россия уже “вбухала” в Южную Осетию и Абхазию 60 миллиардов рублей. Еще один чрезвычайно важный момент – Россия совершила важную стратегическую ошибку, решив, что вялая реакция Запада на последовавшие вслед за пятидневной войной события и всегда будет такой. Поэтому одним из аргументов тех, кто выступал за аннексию Крыма, было: «проглотили» провозглашение «суверенности» Абхазии и Южной Осетии – «проглотят» и это».

К побочным эффектам войны 2008 года аналитик отнес тот факт, что Кремль убедился в «старомодности» своей армии и провел ее радикальную реформу.

В свою очередь, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что если оценивать внутриполитические аспекты войны2008 года для России, то для Владимира Путина и тогдашнего руководства страны грузинская операция была успешной.

«Их рейтинг сразу же после этой операции по «принуждению к миру» поднялся, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – Если посмотреть на рейтинг одобрения деятельности президента Медведева и премьера Путина, то в сентябре 2008 года он совершил заметный скачок, хотя до этого медленно, но верно опускался».

Как представляется эксперту, война показала, что конфликты такого типа помогают обеспечить российской власти популярность среди населения, что они мобилизуют народ вокруг руководства страны. Это и подтвердилось впоследствии в 2014 году – после того как был аннексирован Крым, полагает он.

«У того же Путина значительно вырос рейтинг одобрения деятельности и с тех пор он, в общем-то, не опускался, – подчеркнул Андрей Колесников. – То есть, война 2008 года стала первым прецедентом такого рода, и на самом деле это ее основной, ключевой итог. Ко всему прочему Россия подтвердила свою неготовность соглашаться с представлениями других стран об их собственном территориальном устройстве, и показала свою готовность воевать на чужой территории, которая является ее зоной влияния».

С точки зрения политолога, такого типа конфликт, которая Россия вела в Южной Осетии, практически повторился, пусть и не в буквальном смысле, на украинском Донбассе.

«Война 2008 года стала очень серьезным историческим уроком для всех и одновременно предупреждение о том, что Россия может далеко пойти, защищая свои интересы, как она их понимает

«Война 2008 года стала очень серьезным историческим уроком для всех и одновременно предупреждение о том, что Россия может далеко пойти, защищая свои интересы, как она их понимает. Прецедентов такого рода в поведении новой России еще не было, и ни один западный лидер не понимал, как нужно было действовать в той ситуации. Соответственно реакция Запада была, возможно, недостаточно жесткой. Но трудно сказать, во-первых, чем бы тогда ответил Путин и к чему бы все привело. А во-вторых, может быть, хотели как-то поддержать Медведева в его инновационных начинаниях, не хотели сбивать его с этого пути», – обобщил Андрей Колесников.

Все это тогда не позволило Западу ввести такие санкции, какие он ввел в отношении России в 2014 году, заключил он.