Эксперты: соцсети давно под пристальным вниманием Кремля

МОСКВА – После массового расстрела людей в Лас-Вегасе в соцсетях вновь стали широко распространяться фейковые новости, в том числе в Google и Facebook, пишет во вторник, 3 октября, The New York Times. В случае с Facebook на официальной, «проверенной на предмет безопасности» странице, посвященной бойне в Лас-Вегасе, в частности, была размещена ссылка на финансируемый Россией сайт «Спутник», утверждавший, что ФБР связывает убийцу-стрелка с террористической группировкой ИГИЛ, указывает издание.

В свою очередь, The Washington Post пишет о тысячах фальшивых аккаунтах, созданных для влияния на американский электорат. Газета утверждает, что лже-аккаунты контролировались россиянами, «постившими записи в социальных сетях во время президентских выборов 2016 года».

«Они не просто создавали фальшивые аккаунты для распространения дезинформации. Они также покупали политические объявления, предназначенные для влияния на американских избирателей», –подчеркивает издание.

По оценкам Facebook, около 10 миллионов человек увидели рекламу, размещенную российскими организациями, которые пытались повлиять на выборы в США в 2016 году.

Это первый случай, когда компания раскрывает охват и потенциальное влияние такой рекламы.

Социальная сеть допускает, что есть и другие подобные рекламные объявления, которые пока не обнаружены.

Компания обнародовала информацию о примерно 3 тысячах рекламных объявлений в тот же день, когда они были направлены членам комитетов Палаты представителей и Сената, изучающим попытки российских агентов повлиять на прошлогодние президентские выборы.

В сообщении Facebook отмечается, что часть объявлений были оплачены в рублях.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России в интервью «Голосу Америки» отметил, что «российская информационная обслуга» давно и серьезно занялась социальными сетями.

«Все эти фабрики троллей насчитывают уже немало лет,

«Все эти фабрики троллей насчитывают уже немало лет, – добавил он. – А то, что Facebook сегодня является слабым местом, ни для кого не секрет. Не случайно его сейчас грозят запретить (в России), потому что это действительно очень удобная для распространения именно политической информации социальная сеть, намного более удобная, чем российские аналоги. Она устроена так, что можно создавать целевые группы, и информация распространяется адресно».

Поэтому, с точки зрения Игоря Яковенко, попытка Кремля использовать Facebook для распространения пропаганды, вполне объяснима.

«Кто конкретно оплачивает эту рекламу, доподлинно неизвестно, – продолжил он. – Но то, что на это идет достаточно солидный бюджет, совершенно очевидно, что видно и по новостной ленте. Особенность тут заключается в том, что в Facebook подобного рода рекламу практически невозможно заблокировать».

Вместе с тем, журналист не думает, что именно в Facebook эта реклама действует эффективнее всего.

«Полагаю, что это достаточно бессмысленная трата денег российских налогоплательщиков, но, в конце концов, может, и она (реклама) на кого-то воздействует, – пояснил он. – Возможно, на это и расчет. В целом, то, что делается в RT и «Спутнике» тоже не слишком эффективно, но там хотя бы человек добровольно включает эти ресурсы».

Пусть в мире происходит все, что угодно – главное, чтобы в Европе сгорел сарай, а в США корова сдохла

Впрочем, логика холодной войны, исходя из которой действует Кремль, исключает «подключение разума», считает Игорь Яковенко: «Здесь главное – как-то навредить противнику. Совершенно сумасшедшая, истеричная радость российской официальной информационной обслуги по поводу голосования в Каталонии, лишнее тому подтверждение. Пусть в мире происходит все, что угодно – главное, чтобы в Европе сгорел сарай, а в США корова сдохла. Никаких других целей здесь нет».

По оценке руководителя фонда «Общественная экспертиза», это абсолютно иррациональное стремление.

«Почему России будет лучше, если, например, в Америке начнется какая-то заваруха или пострадает Евросоюз после какого-нибудь сепаратистского движения – этого объяснить никто не может. Искать здесь какую-то логику бесполезно», – резюмировал он.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов также уверен, что российские власти не первый год через разных лиц и организации занимаются политической рекламой самого разного толка.

В общем, в каждой стране существует повестка, которую Кремль продвигает через свои интернет-ресурсы

«Это может быть как реклама кремлевской политики, так и антиреклама, направленная против врагов внутри национального пространства разных стран, будь то США или Германия, – говорит он в комментарии «Голосу Америки». – В общем, в каждой стране существует повестка, которую Кремль продвигает через свои интернет-ресурсы. Так что, в принципе никакой новой информации мы не получили, кроме того факта, что наконец-то, социальные сети в лице Facebook и Твитера занялись этой проблемой, которую они до этого момента старались не замечать».

По мнению Романа Доброхотова, после скандала с участием кремлевских хакеров, а затем и в связи с попыткой вмешательства России в американские выборы, позиция американских кампаний изменилась.

Все знают о петербургской фабрике троллей, но на самом деле их десятки, а некоторые существуют даже за границей

«Как мы видим, они начали отчитываться, реагировать, удалять сети под названием ботнеты, которые контролируются Кремлем, – заметил он. – Кстати, это еще и классические тролли, которых сейчас развелось уже очень много. Все знают о петербургской фабрике троллей, но на самом деле их десятки, а некоторые существуют даже за границей. Недавно одна из них была обнаружена на Балканах. Судя по всему, и в западных странах существуют люди, которые ведут такие аккаунты».

Поэтому это проблема действительно достаточно масштабная, признает шеф-редактор интернет-издания Insider. И пока, на его взгляд, соцсети не нашли способ эффективно бороться с кремлевскими троллями.

«Наверное, решение здесь лежит не столько в области каких-то технических решений, которые трудно выполнимы, сколько в политической плоскости. Надо, чтобы общественное мнение западных демократий было в курсе существования таких инструментов влияния, и чтобы оно не поддавалось на различные вбросы, дезинформацию», – заключил Роман Доброхотов.

При этом он считает, что проблема отчасти все же решена, поскольку перестала быть тайной за семью печатями.