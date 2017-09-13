Когда объявят об очередном президентском сроке Путина?

МОСКВА – В Кремле отрицают наличие неприязни и вражды президента Владимира Путина к бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Об этом в среду, 13 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, «личной вендетты» Путина, о которой упоминает Хиллари Клинтон в своих мемуарах «Что произошло?» (What happened), нет.



Но главной интригой, связанной с Владимиром Путиным, по-прежнему остается его нежелание говорить пока о своих намерениях насчет президентских выборов, которые стартуют в 2018 году. Журналисты регулярно спрашивают его об этом, а он с той же регулярностью уходит от ответа.

В августе нынешнего года ветеран Великой Отечественной войны из Бурятии публично, на телекамеру, спросил Путина, собирается ли он участвовать в выборах, подчеркнув, что местные жители готовы его поддержать. Президент в ответ пообещал подумать на этот счет.

На днях тот же Дмитрий Песков в очередной раз отказался вносить ясность в данный вопрос.

«Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении (выдвигаться на новый срок). Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении», – сказал он.

Все это заставляет экспертов и СМИ теряться в догадках и строить различные версии. Во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что избирательная компания Путина пройдет в два этапа, а о своём решении баллотироваться действующий президент заявит уже в ноябре.

Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что особого выбора у Путина нет, и он просто должен «идти на президента и им стать».

«Потому что это ведь не личное дело Владимира Владимировича, – пояснил политолог в интервью «Голосу Америки». – Он персонифицирует интересы очень мощной корпорации, которая не знает сейчас, не имеет и не будет иметь в обозримом будущем сколько-нибудь сравнимого по популярности, известности и уровню поддержки у населения кандидата. Так что, так или иначе Путин обязан выставить свою кандидатуру».

«Тем самым как бы создается ощущение драматургии и видимость предстоящей борьбы

Однако не в интересах Путина объявлять об этом заранее, считает Дмитрий Орешкин: «Тем самым как бы создается ощущение драматургии и видимость предстоящей борьбы. То есть, в прессе должна муссироваться эта тема, чтобы журналисты гадали, а вдруг он не пойдет, а кто станет преемником, будет ли участвовать Собчак или не будет. А если бы Путин сразу без обиняков заявил, что пойдет на выборы, все – они были бы лишены всякой интриги, и говорить стало бы не о чем».

Владимир Путин объявит о своем решении в самый последний момент, убежден политолог. По его мнению, это вполне разумно с точки зрения политтехнологи.

Он пойдет на выборы и всех победит с использованием административного ресурса, естественно, опираясь на политическую, культурную и географическую периферию

«Куда ему спешить, мало ли что вдруг произойдет, – рассуждает он. – А тем временем журналистское сообщество старательно гадает на манной каше или кофейной гуще, что же там будет дальше. Хотя, что будет – примерно понятно. Он пойдет на выборы и всех победит с использованием административного ресурса, естественно, опираясь на политическую, культурную и географическую периферию. Уж «электоральные султанаты» (региональные образования, где незыблемо высок процент явки и голосования за провластных кандидатов – В.В.), ему поддержку обеспечат».

Согласно данным августовского опроса «Левада-Центра», деятельность Путина на посту президента одобрили 83 % респондентов, а 15 % – поставили ему «неуд». При этом около трети населения, по данным социологов, не планируют идти на выборы вообще.

Политолог Александр Кынев согласен, что торопиться Владимиру Путину не к чему и некуда.

«Никаких серьезных конкурентов на горизонте у него нет, никакой угрозы избрания на новый срок тоже

«Никаких серьезных конкурентов на горизонте у него нет, никакой угрозы избрания на новый срок тоже, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Избирательная компания стартует через два с половиной месяца. До этого время я не вижу никакой необходимости для Путина ускорять процесс. Он абсолютно ничем не рискует, ничего не выигрывает и не проигрывает».

В соответствии с законодательством РФ, президентская гонка начинается за 90-100 дней до дня выборов, которые намечены на март будущего года.

Поэтому, как представляется Александру Кыневу, все идет своим бюрократическим чередом, все предельно рационально.

«Еще есть какое-то время подумать над стратегией избирательной кампании, – добавил он. – По-видимому, какие-то варианты обсуждаются. Но публично объявлять об этом сегодня или завтра нет совершенно точно никакой потребности».

Политолог думает, что никакой иллюзии или интриги по поводу участия или неучастия Путина в выборах ни у кого нет.

«Этого никто собственно и не ждет. Если некоторая неопределенность кого-то и нервирует, то, наверное, только его ближайшее окружение, и больше никого. Потому что с точки зрения населения никаких сомнений нет вообще. Подавляющее большинство населения убеждены, что Путин будет баллотироваться», – резюмировал Александр Кынев. Следующий президент России будет занимать эту должность шесть лет.