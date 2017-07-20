Россия: бегство миллионеров

МОСКВА – В течение 13 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали около 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров, из них 6 тыс. покинули родину в последние три года (с 2014-го по 2016-й), сообщает EurasiaNet.org, ссылаясь на несколько параллельных исследований.

Так, по данным одной из ведущих международных консалтинговых компаний Knight Frank, специализирующейся на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру, с 2003 по 2013 год Российскую Федерацию покинули 14 тыс. суперсостоятельных по меркам среднестатистического россиянина граждан. Это составляет примерно 17% от общего числа обладателей толстых кошельков в России. На тот период Россия по этому показателю была на пятом месте в мире, то есть в лидерах.

В последующие годы эта тенденция еще больше усилилась. В качестве причин, катализирующих процесс, исследователи указывают на постоянное вмешательство государства в бизнес-среду, бесконечно меняющееся законодательство, сильные антизападные настроения властей и закон о деофшоризации.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в интервью Русской службе “Голоса Америки» заметил, что финансово-состоятельных людей подталкивает к отъезду из России комплекс проблем, главной из которых он считает неопределенность экономической ситуации.

Когда непонятно, что тебя ожидает в будущем, естественно, ты устремляешь свои помыслы на то, чтобы уехать туда, где сложились более предсказуемые правила игры и где просто комфортнее жить

«Это и для бизнеса является сейчас основным сдерживающим фактором в активизации предпринимательской деятельности, – добавил он. – Когда непонятно, что тебя ожидает в будущем, естественно, ты устремляешь свои помыслы на то, чтобы уехать туда, где сложились более предсказуемые правила игры и где просто комфортнее жить. Поэтому совершенно неудивительно, что из страны уехало много богатых людей. Вообще желающих мигрировать из России гораздо больше, но просто не все могут позволить себе это».

По мнению профессора, экономическая неопределенность во многом складывается из несоответствия декларативных заявлений властей и осуществляемой ими на деле практики.

«С одной стороны, все факторы, предопределяющие нормальное экономическое развитие и благоприятный инвестиционный климат, включая право на собственность, на ее защищенность – декларируются, – говорит он. – С другой стороны, на примере разного рода корпоративных конфликтов мы видим, как все решается».

То же самое, по оценке экономиста, касается налогов.

«Правительством декларируется неповышение налогового бремени, был объявлен соответствующий мораторий, – продолжил он. – Но реально все выливается в более-менее постоянную фиксацию налоговых ставок. Тем не менее, налоговое бремя растет, что подтверждают и наши последние исследования. Так, постоянно говорится о том, что необходима стабильность налоговых правил. Но вот возьмем последний пример – то, что сейчас обсуждается (в парламенте) и что с большой долей вероятности будет реализовано – повышение размера социальных страховых взносов и НДС. С точки зрения бизнесдеятельности, это очень существенное налоговая новация, которая приведет опять же к повышению налогового бремени».

Таким образом, экономическая неопределенность, опасение за свою собственность и повышение налогового бремени, конечно, выталкивает бизнесменов за границу, резюмировал Игорь Николаев.

«Сюда же надо добавить продолжающееся санкционное противостояние (с западными странами), которое, как стало уже очевидно, надолго, и это тоже очень важный фактор

«Сюда же надо добавить продолжающееся санкционное противостояние (с западными странами), которое, как стало уже очевидно, надолго, и это тоже очень важный фактор. Люди делают вывод, что ничего хорошего в обозримой перспективе не будет», – полагает он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Институт экономической политики имени Т.Е.Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии «Голосу Америки» подчеркнул, что проблема касается не только миллионеров, но и многих относительно обеспеченных людей.

Уровень убийств в России составляет десять человек на сто тысяч, а в реальности и того больше. Для сравнения, в странах Европы это один-два человека, в США – 5»

«Наша миграция составляет порядка 200 тыс. человек в год, – констатировал он. – Фактически эта цифра почти удвоилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Если говорить о причинах, то речь идет прежде всего о таком критерии, как качество и безопасность жизни. Уровень убийств в России составляет десять человек на сто тысяч, а в реальности и того больше. Для сравнения, в странах Европы это один-два человека, в США – 5».

Таким образом, зашкаливающая преступность подталкивает российских граждан к отъезду, считает Сергей Жаворонков. Кроме того, на его взгляд, на волне миграции сказывается продолжающийся, несмотря на все заверения властей в обратном, экономический спад.

Сюда же относится опасность того, что у тебя отнимут бизнес, в том числе при помощи силовых структур

«Сложилась уникальная ситуация: нигде в мире никакого кризиса нет, кроме считанного количества стран, вроде России и Венесуэлы. Это тоже усиливает миграционные настроения, хотя и не является их первопричиной. Сюда же относится опасность того, что у тебя отнимут бизнес, в том числе при помощи силовых структур. Впрочем, тут Россия не одинока. В Китае творится примерно такой же произвол с правом на собственность», - обобщил он.

Эксперты сошлись во мнении, что ничего хорошего сложившийся тренд стране не сулит, поскольку вслед за людьми за границу утекают немалые капиталы.